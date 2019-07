Neue Herbstmesse im Oktober in der Konvikthalle in Frauenfeld

Im August vergangenen Jahres wurde bekannt, dass die FVF Messe-Event AG die Thurgauer Frühjahrsmesse nach Winterthur verkauft hat. Die Firma Maurer + Salzmann kündete damals an, dass die Ausstellung auf dem Gelände der Zuckerfabrik im Jahr 2020 wieder stattfinden soll. Mittlerweile sind die Pläne für die Neulancierung der Messe weit gediehen, wie Geschäftsführer Andreas Künzli bestätigt.

Die Messe unter dem neuen Namen Schwooof findet vom 18. bis 22. März am gewohnten Standort statt. «Wir können eine Messe nicht komplett neu erfinden», sagt Künzli, dennoch sei am Konzept gearbeitet worden. Der Anlass soll einerseits eine Verkaufsplattform für Produkte und Dienstleistungen aus der Region sein, anderseits auch eine Plattform für Imagepflege

. «Und der Anlass sollte auch Festcharakter haben», sagt Künzli, daher auch der Name Schwooof, was eine Mundartbezeichnung ist für eine Tanzveranstaltung. Man sei auf der Suche nach einer neuen Marke gewesen. Der Veranstalter, der auch die Winti-Mäss und die Züri-Oberland-Mäss durchführt, setzt auf Zusammenarbeit mit dem lokalen Gewerbe und der Stadtbehörde.

«Es gibt einen Messebeirat, den wir regelmässig konsultieren», sagt Künzli. Man will nichts auf die Beine stellen, das niemand will. «Die Leute sollen gern an den Anlass kommen.» Bereits gebe es einige Anmeldungen von Ausstellern. Klar ist auch, dass die Thurgauer Schreinermeister die Ausscheidung für die Swisskills an der Messe durchführen. Zur Schwoof gebe es auch ein Unterhaltungsprogramm. (hil)

Hinweis Weitere Informationen unter www.schwooof.ch