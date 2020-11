Neue Gesichter für gläubigen Nachwuchs: Evangelisch Müllheim erneuert die Zusammensetzung der Behörde Im Zentrum der Versammlung der Kirchgemeinde stand das Budget 2021 und die Personalmutationen für die Leitung der Ressorts Kind und Kirche sowie Jugendarbeit.

Die neue Behörde: Barbara Riebli, Pfarrer Florian Homberger, Viviane Wildhaber, Helene Nägeli Brügger, Kurt Schneider, Daniel Münger und Kirchgemeindepräsidentin Franziska Gurtner. (Bild: Andreas Taverner)

Es war Franziska Gurtners erste Versammlung als Kirchgemeindepräsidentin von evangelisch Müllheim – und sie ging glatt über die Bühne. Finanzen und Personalentscheide prägten den Anlass am Dienstagabend in der evangelischen Kirche, dem 31 Kirchbürger beiwohnten. Bei über 50 Teilnehmenden wäre man für eine Liveübertragung ins Kirchgemeindehaus vorbereitet gewesen.

In einer Schweigeminute wurde der verstorbenen Ariane Anderes-Greminger gedacht. Sie leitete als Behördenmitglied das Ressort Kind und Kirche. Für sie wurde einstimmig Barbara Riebli gewählt. Sie wohnt seit fünf Jahren mit ihrer Familie in Müllheim. Die zweite Personalie war die neue Leiterin Jugendarbeit. Am 1.September konnte Miriam Weisser die Leitung des Bereiches Kind, Jugend, Familie der Kirchgemeinde übernehmen.

Der aktuelle Steuerfuss von 19 Prozent bleibt im Jahr 2021 unverändert. Danach werde unter Umständen eine Steuerfusserhöhung notwendig, erklärte Präsidentin Gurtner und verwies auf das immer kleiner werdende Eigenkapital. Das Budget sieht Ausgaben von gut 585000 Franken vor, diesen stehen Einnahmen von knapp 475000 Franken gegenüber. Daraus resultiert ein Minus von 110000 Franken.

Kritik an zu pessimistischer Budgetierung

Ein Votant merkte an, dass eine Steuerfusserhöhung erst gesprochen werden könne, wenn die Rechnungsabschlüsse nicht mehr so weit neben den Budgets liegen würden. Er monierte

«2019 wurde ein Minus von 100000 Franken erwartet, dann gab es einen Gewinn von gut 4000 Franken.»

An die Behörde gerichtet meinte er, dass diese ihre Budgetgenauigkeit verbessern und weniger pessimistisch budgetieren sollten. Steuerfuss, Budget 2021 sowie alle übrigen Geschäfte wurden einstimmig gutgeheissen.