Naturschutz Kornelkirsche, Faulbaum oder Hundsrose: Natur- und Vogelschutzverein Frauenfeld verschenkt Sträucher für Hecken Der Natur- und Vogelschutzverein Frauenfeld hat am Samstag mit einer Aktion 300 Sträucher unter die breite Bevölkerung gebracht. Sie sind interessant für Vögel und Igel.

Die Mitglieder des Natur- und Vogelschutzvereins: Christian Beerli, Adrian Merkofer, Andreas Weber und Andrej Binz

«Wir wollen die Biodiversität in der Stadt Frauenfeld fördern, deshalb führen wir erstmalig den Heckentag durch», erklärt der Präsident des veranstaltenden Natur- und Vogelschutzverein Frauenfeld Christian Beerli am Samstagmorgen beim «Meitlibrunnen» in der Altstadt ihre Standaktion. Dazu werden unter anderem gratis Heckenpflanzen wie Kornelkirsche, Faulbaum oder Hundsrose an interessierte Passanten abgegeben.

Viele informieren sich zuerst am Stand über die Aktion. Bild: Andreas Taverner

Die einheimischen Pflanzen sind von Kanton und Stadt gesponsert, sagt Vorstandsmitglied Andreas Weber und eilt zu einem Besucher, der genauer wissen möchte, wie er die diversen Heckenpflanzen richtig pflanzen muss. «Ich habe schon eine 46 Meter lange Totholzhecke», sagt Thomas Allemann aus Harenwilen. Mit den diversen Heckenpflanzen will er ein Zeichen setzten und weitere Personen motivieren, es ihm gleichzutun. Er sagt:

«Mit meinem Engagement wird die Umgebung nicht nur für die Vögel interessant, sondern auch für die Igel.»

Ziel erreicht: Eine Passantin will, nachdem sie sich gründlich informiert hat, eine einheimische Hecke pflanzen. Bild: Andreas Taverner

Unterdessen schauen immer mehr Personen beim Stand vorbei und lassen sich fachkundig beraten. «Wir beraten, aber entsprechende Nistkästen müssen Interessierte selbst erwerben», erklärt ein Mitglied des Vereins. Weiter wird im nächsten Jahr die Schulanlage Oberwiesen aufgewertet. Es soll ein Rasenfeld wildbienenfreundlich umgestaltet werden. Der Präsident zieht eine positive Bilanz. «Etwa 150 Hecken konnten wir verschenken, und sollten einige übrigbleiben, hätten wir auch schon einen Abnehmer», meint er.