Natur und Umwelt Kranker Baum muss schnellstens weg: Die Stadt Frauenfeld ist gezwungen, die 100-jährige Ulme am Schaffhauserplatz zu fällen Seit den 1970er-Jahren breitet sich das Ulmensterben in Europa aus. Betroffen ist nun auch die Feldulme beim Bushäuschen am Schaffhauserplatz. Laut Einschätzung eines Experten leidet Baum an der Ulmenwelke. Um eine Ansteckung von anderen Bäumen zu vermeiden, wird die Ulme diesen Herbst gefällt.

Die kranke Feldulme bei der Postauto-Haltestelle am Schaffhauserplatz. Bild: Mathias Frei

Bäume sind ein emotionales Thema – vor allem, wenn sie gefällt werden. Aber in diesem Fall geht es nicht anders. Im August 2021 wurde an der rund 100-jährigen Feldulme beim Bushäuschen am Schaffhauserplatz die Ulmenwelke festgestellt durch einen Baumpflegespezialisten der Baumart AG.

Seit Beginn der 1970er-Jahre breite sich das Ulmensterben epidemieartig in Europa aus, heisst es in der aktuellen Mitteilung des Stadtrats. In der Schweiz seien seit etwa 1975 grosse Schäden an Stadt- und Parkbäumen sowie an natürlichen Beständen zu verzeichnen. Die Krankheit wird durch einen Pilz verursacht, durch Borkenkäfer übertragen und macht sich durch das starke Auslichten der Baumkrone rasch bemerkbar. Befallene Bäume können innerhalb einer Vegetationsperiode absterben. Gemäss Untersuchungen des Baumpflegespezialisten ist dies bei dieser Ulme der Fall. Und es wird empfohlen, die Ulme spätestens im Frühsommer 2022 zu fällen.

«Jedoch wird zur Verhinderung einer Verbreitung der Krankheit auf weitere Ulmen eine rasche Fällung des Baumes bevorzugt.»

Baum ist nicht im Schutzplan Natur- und Kulturobjekte eingetragen

Die Feldulme ist zwar nicht im Schutzplan Natur- und Kulturobjekte der Stadt Frauenfeld eingetragen. Gemäss Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Natur und Heimat können namentlich Bäume ausserhalb des Waldareals, die das Landschaftsbild prägen, erhaltenswerte Objekte sein. Der Stadtrat schreibt:

«Dies trifft auf die Feldulme am Schaffhauserplatz zu.»

Die Fällung des Baumes stehe im Interessenkonflikt mit dem Auftrag der Gemeinde, geschützte Bäume zu erhalten und zu pflegen. Vom Auftrag könne abgewichen werden, wenn Bäume aufgrund von Krankheiten, Stammschäden oder hohen Alters die Standsicherheit nicht mehr gewährleisten können und somit die strassenpolizeiliche Sicherheit nicht mehr gewährleistet sei. Da in diesem Fall die Feldulme an der Ulmenwelke erkrankt ist und das Risiko einer Übertragung der Krankheit auf weitere Ulmen minimiert werden soll, ist gemäss Stadtratsmitteilungen eine rasche und fachgerechte Fällung des Baumes noch diesen Herbst notwendig.

Der Baum steht auf einer städtischen Parzelle und ist im Eigentum der Stadt. Die Kosten für die Beseitigung und eines Ersatzes an einem geeigneten Ort trägt demzufolge die Stadt selbst und ist durch den Werkhof zu koordinieren.

Stadt und Kanton müssen Bushaltekanten baulich anpassen

Eine botanische Illustration der Feldulme. Bild: PD

Direkt angrenzend an den Baum befindet sich die Postauto-Haltestelle Schaffhauserplatz an der Eisenwerkstrasse. Bis Ende 2023 sind gemäss dem Behindertengleichstellungsgesetz schweizweit alle Bushaltestellen baulich anzupassen. Das Tiefbauamt des Kantons Thurgau und das Departement Bau und Verkehr der Stadt Frauenfeld planen, die zwei Bushaltekanten 2023 anzupassen.

Gleichzeitig sollen die zwei weiteren Bushaltekanten auf der Schaffhauserstrasse westlich des Schaffhauserplatzes aufgehoben werden. Dadurch ergibt sich die Chance, den Freiraum am Schaffhauserplatz aufzuwerten inklusive des heutigen Standorts der Feldulme. Eine Ersatzpflanzung für den zu fällenden Baum ist mit diesem Projekt zu koordinieren. Es soll eine einheimische gleichwertige Baumart erstellt werden, die sich für den künftigen Standort eignet.