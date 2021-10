Natur «In diesem Naturschutzgebiet leben seltene Amphibienarten»: Regio Frauenfeld Freizeit & Tourismus organisiert eine Führung rund um den Hüttwilersee Am nächsten Samstag, 23. Oktober, geht im Gebiet des Hüttwilersees eine Führung über die Bühne. Sara Bangerter führt die Interessierten als Geschäftsführerin der Stiftung Seebachtal und gibt Auskunft, was einen erwartet.

Drohnenaufnahme des Hüttwilersees. Bild: PD

Für welche Besonderheiten ist das Seebachtal bekannt?

Sara Bangerter: Das Seebachtal besitzt eine sehr interessante Vergangenheit. Die Landschaft nahm ihre Form durch den Rhein-Bodensee-Gletscher an. Aufgrund der intensiven Nutzung durch den Menschen entwickelte sich aus der Natur- eine Kulturlandschaft. In den letzten zweieinhalb Jahrzehnten entstand dank intensiver Planung und zum Teil aufwendiger Baumassnahmen im Feuchtgebiet ein Naturschutzgebiet, welches heute eine grosse Vielfalt an Lebensräumen aufweist. Auch das älteste Waldreservat im Kanton Thurgau findet sich hier. Meiner Meinung nach ist dies ein schönes Beispiel dafür, dass der Mensch nicht nur eine destruktive Auswirkung auf die Natur haben kann, sondern auch eine konstruktive.

Sara Bangerter, Geschäftsführerin der Stiftung Seebachtal. Bild: PD

Im Naturschutzgebiet leben einige seltene Amphibienarten. Um welche handelt es sich dabei?

Zu den zwei seltensten Arten gehören sowohl der Laubfrosch als auch der Kammmolch. Beide kommen nur in Europa vor und sind wegen ihrer Gefährdung streng geschützt.

Wie verläuft die Führung am nächsten Samstag?

Die Teilnehmenden versammeln sich beim Parkplatz der Hüttwiler Badi. Anschliessend besuchen wir den dortigen Aussichtsturm und spazieren einmal um den Hüttwilersee. Unterwegs berichte ich über den Ursprung der Stiftung Seebachtal, einzelne interessante Tierarten, sowie über unsere laufenden Projekte. Dazu gehören zum Beispiel die nötigen Pflegemassnahmen, die zum Erhalt der verschiedenen Lebensräume wichtig sind.

Ist dieser Anlass einmalig oder gibt es solche Führungen schon seit einer gewissen Zeit?

Seit zwei Jahren finden solche Führungen nach Beantragung regelmässig statt. Die Ereignisse haben sich bewährt, da die Leute neue Fakten über die Gegend erfahren können. Diesmal arbeiten wir mit Regio Frauenfeld Freizeit & Tourismus zusammen.

Besteht eine Zertifikatspflicht oder haben Sie sich auf andere Einschränkungen geeinigt?

Das Ereignis findet im Freien statt, und die Teilnehmenden können genug Abstand halten. Somit ist kein Covid-Zertifikat vonnöten. Allerdings ist die Anzahl der Teilnehmenden begrenzt und liegt bei 20.

Teilnahmegebühr: 10 Franken pro Person. Anmeldung bis Freitag, 22. Oktober, 12 Uhr: im Tourismusbüro, telefonisch (052 721 31 28) oder an info@regiofrauenfeld-tourismus.ch.