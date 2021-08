Namensänderung Die CVP Thurgau ist tot, es lebe die Mitte Thurgau Als nach 22 Uhr Präsident Paul Rutishauser die Delegiertenversammlung schloss, hiess seine Partei anders als zu Beginn des Abends: Die CVP Thurgau nannte sich am Dienstag in «Die Mitte Thurgau» um.

Die Delegierten der CVP Thurgau sagten einstimmig Ja zum neuen Parteinamen «Die Mitte Thurgau». Christof Lampart

Die 72 Delegierten in der Mehrzweckhalle Wigoltingen liessen während der Diskussion des Geschäfts keinen Zweifel daran, dass sie der Statutenrevision und so auch der Namensänderung deutlich zustimmen würden, was denn auch mit grosser Mehrheit geschah.

Gleichstellung «längst überfällig»

Mit deutlich mehr Emotionen verknüpft war die Parolenfassung über die Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches «Ehe für alle», über die am 26. September der Souverän an der Urne befinden wird. Mit Dominik Diezi (Die Mitte, Stachen) und Daniel Frischknecht (EDU, Romanshorn) kreuzten zwei Kantonsräte kontradiktorisch die Klingen.

Für Diezi ist klar, dass mit der rechtlichen Gleichstellung «die letzten rechtlichen Ungleichbehandlungen zwischen homo- und heterosexuellen Paaren beseitigt werden». Der Schritt sei «längst überfällig. Mit einem Ja können wir ein dunkles Kapitel schliessen und Partnerschaften besser schützen», so Diezi.

«Handel mit Halbfabrikaten» befürchtet

Daniel Frischknecht betonte, dass für ihn einzig die Verbindung zwischen Mann und Frau eine «einzigartige Nachhaltigkeit» garantiere. Mit der eingetragenen Partnerschaft habe man gleichgeschlechtliche Paare schon rechtlich bessergestellt. Die «Ehe für alle» sei aber ein weiterer Schritt auf dem Weg zum gesetzlichen Anspruch auf Kinder für alle – und das gehe nicht.

Denn eine Ehe für alle führe langfristig dazu, dass die Türe für Samenspenden («Handel von Halbfabrikaten») und Adoptionen für gleichgeschlechtliche Paare weiter geöffnet werde, womit man nicht nur egoistische Wünsche Erwachsener erfülle, sondern auch das langfristige Wohl des Kindes gefährde.

In der Diskussion wurden die unterschiedlichsten Voten laut, die alle drei Aufforderungen – Ja, Nein und Stimmenthaltung – enthielten. So erstaunte zwar nicht das Resultat, wohl aber dessen Deutlichkeit: 52 Delegierte sagten Ja zur Ehe für alle, 10 stimmten Nein und 7 enthielten sich ihrer Stimme.

100 Prozent Nein zur «99 Prozent»-Initiative:

Keinen Widerspruch gab es bei der vom St.Galler Die-Mitte-Nationalrat Nicolo Paganini erläuterten Volksinitiative «Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern». Die sogenannte «99 Prozent»-Initiative wolle eine neue Steuer einführen, welche nicht, wie ihr Titel suggeriere, das reichste Prozent der Schweizer belaste, sondern den breiten Mittelstand.

Wer ein Haus erwirbt und Jahre später wieder teurer verkaufe, müsse unter Umständen sogar «Erträge versteuern, die man nie erhalten hat». Die Vorlage sei sozial ungerecht und zugleich wirtschaftsfeindlich und gehöre wuchtig abgelehnt, so Paganini. Die Delegierten folgten ihm – und fassten einstimmig die Nein-Parole.