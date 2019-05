Nackter Mann sorgt in der Wiler Innenstadt für Aufsehen

Am Donnerstagmittag haben Passanten in der Nähe vom Bahnhof Wil einen Mann beobachtet, der nur mit Schuhen bekleidet durch die Strassen spazierte. Die Polizei hielt den Mann an und brachte ihn in ärztliche Obhut.