Nachhaltigkeit Jährlich landen 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel im Kübel: Beim Alterszentrum Park in Frauenfeld steht neu eine «Madame Frigo» im Kampf gegen Foodwaste Ein öffentlicher Kühlschrank soll Foodwaste in privaten Haushalten verhindern. Das Konzept dahinter: Lebensmittel können vorbeigebracht und abgeholt werden. Der Kühlschrank mit dem Namen «Madame Frigo» steht beim Alterszentrum Park.

Der öffentliche Kühlschrank von «Madame Frigo» beim Alterszentrum Park. Bild: PD

Auf dem Gelände des Alterszentrums Park (AZP) steht neuerdings ein öffentlich zugänglicher Kühlschrank von «Madame Frigo». Er dient als Tauschplattform für Esswaren und soll Foodwaste in privaten Haushalten verhindern. Die Initiative stammt von der Frauenfelderin Fabienne Tschanz. Aus ihrer Zeit als Studentin in Zürich kannte sie das Konzept der Kühlschränke von «Madame Frigo» und bringt es nun nach Frauenfeld. Tschanz ist überzeugt, dass das Angebot auch hier gut ankommt. Das würde auch die Stadt freuen, wie einer Medienmitteilung zu entnehmen ist. Sie unterstützt das Projekt und hat die Anschaffungskosten für den Kühlschrank übernommen.

Michael Tobler, Leiter Hotellerie im Alterszentrum Park (AZP). Bild: Reto Martin

Auch das AZP verkleinert selbst seinen Lebensmittelabfall kontinuierlich, indem Portionengrössen angepasst und die Produktionsplanung verbessert werden. Ideen zur Weiterführung des Kamps gegen Foodwaste gibt es bereits, wie Michael Tobler, Leiter Hotellerie im Alterszentrum Park, verrät. Sabina Ruff, Leiterin Abteilung Sozialraum, nennt Zahlen zum Thema:

«In der Schweiz werden jährlich 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet. Rund ein Drittel davon wird von Privathaushalten verursacht.»

«Madame Frigo», der öffentliche Kühlschrank. Bild: PD

So funktioniert der Kühlschrank

Geniessbare Lebensmittel können rund um die Uhr ins Kühlfach gelegt werden oder diesem entnommen werden. So kann jede und jeder dazu beitragen, Foodwaste zu reduzieren. Gerne gesehen seien Obst, Gemüse und Brot sowie Produkte, die höchstens das Mindesthaltbarkeitsdatum, nicht aber das Verbrauchsdatum erreicht haben. Nicht in den Kühlschrank dürfen Fleisch oder Fisch, Alkohol sowie bereits geöffnete oder verarbeitete Produkte.

Sogenannte Kühlschrankgottis und -göttis übernehmen die Betreuung und hygienische Pflege der Schränke. Initiantin Tschanz ist selbst Gotti, sie sucht aber noch weitere Unterstützung für regelmässige Kontrollen. «Es ist wichtig, dass der Kühlschrank sauber bleibt und die Produkte, die nicht mehr haltbar sind, entsorgt werden.»

Viel Engagement gegen Lebensmittelverschwendung

Der Kampf gegen Foodwaste wird in Frauenfeld ernst genommen. Der Verein RestEssBar etwa setzt sich seit Jahren gegen das Wegwerfen von Lebensmitteln ein und erleichtert dabei Personen mit beschränktem Budget die Lebensmittelbeschaffung. Dafür werden Nahrungsmittel, die nicht mehr verkauft werden, gesammelt und an vier Werktagen abgegeben. Der Stadtrat würdigte dieses Projekt im Jahr 2020 mit dem Förderpreis.

In der Halle 5 organisiert der Verein für Soziale Arbeit Thurgau jeden zweiten Samstag den Fairshop. Überschüssige Lebensmittel von Grossverteilern und Produzenten werden für einen kleinen Betrag an in finanzielle Not Geratene abgegeben werden. Die evangelische und die katholische Kirchgemeinde setzen sich mit dem Projekt «Tischlein deck dich» gegen Foodwaste ein. Vom Grossverteiler ausgemusterte, einwandfreie Lebensmittel werden jeweils am Donnerstag zu einem symbolischen Preis an bedürftige Menschen abgegeben. (red)