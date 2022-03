Nachhaltigkeit Gemeinsames Do-it-yourself: Im Eisenwerk in Frauenfeld steht das selbst organisierte Co-Labor vor der Eröffnung Wo früher das Atelier Bodoni und der Waldgut-Verlag daheim waren: Eine Gruppe hat im Eisenwerkkeller eine Gemeinschaftswerkstatt eingerichtet. Gegen eine jährliche Gebühr kann man dort unter dem Motto «Sharing is caring» verschiedenste Gerätschaften nutzen. Dieses Wochenende ist Eröffnung und Tag der offenen Tür in einem.

Blick durch eine Glasscheibe von einem Co-Labor-Raum in den anderen. Bild: Mathias Frei

Teilen ist in, schon seit immer. Deshalb gibt es auch mindestens 57 Verse dazu in der Bibel. Theo Gubler sagt: «Es macht keinen Sinn, dass alle alles selber besitzen.» Genau das ist auch die Devise des Co-Labors, das diesen Samstag und Sonntag im Eisenwerk Eröffnung feiert. Gubler ist einer der 15 engagierten Frauenfelderinnen und Frauenfelder, die nicht nur reden, sondern auch machen.

«Wir sind gerne Teil einer gesellschaftlichen Entwicklung zu einer nachhaltigeren Welt.»

Das sagt Gubler. Die Gemeinschaftswerkstatt Co-Labor ist eine konkrete Ausformung dieses gesellschaftlichen Phänomens – gleich wie Gemüsegenossenschaften, Repaircafés oder Autoteilete, eben «Sharing is caring».

Explizit kein weiterer Verein Während die Eisenwerkgenossenschaft Eigentümerin der Liegenschaft ist und dabei unter anderem auch Wohn- und Gewerberaum vermietet, bespielt der Verein Kultur im Eisenwerk (KiE) die Räumlichkeiten kulturell. Das Co-Labor ist eine neue KiE-Programmgruppe. Wer das Co-Labor nutzen will, zahlt eine jährliche Nutzungsgebühr von 120 Franken und verpflichtet sich zu zwei Halbtagen Froneinsatz vor Ort. Weiteres Engagement, etwa bei der Betreuung eines Werkstattbereichs, ist erwünscht, aber nicht Pflicht. Vor der Erstnutzung erhält man eine Einführung in die Gerätschaften. Dann kann man das Co-Labor rund um die Uhr nutzen. (ma) www.eisenwerk.ch/colabor

Gegenstände, die man im Co-Labor nutzen kann. Bild: Mathias Frei

Es riecht nach Blei in den Co-Labor-Räumlichkeiten. Tageslicht kommt ins Tiefparterre – wo bis vergangenen Sommer gedruckt wurde, waren hier doch das Atelier Bodoni respektive der Waldgut-Verlag von Beat Brechbühl daheim. Fast nahtlos an den Auszug des Buch- und Kunstdruckbetriebs übernahmen die Co-Labor-Macherinnen und -Macher. Das Konzeptionieren begann, später das Einrichten. In drei Räumen gibt es aktuell eine Kreativecke für Formen und Farben, eine Holz- sowie eine Metallwerkstatt und ein Leihlager. In Letzterem findet sich aktuell vornehmlich Werkzeug für den handwerklichen Einsatz. Aber es gibt auch Gegenstände, die in der Küche, bei Events oder beim Sport zum Einsatz kommen. Nicht fehlen dürfen zuletzt Kaffee und nach der Arbeit ein Bier aus dem Kühlschrank.

Ein Ort für Prosumenten

Eine Wandtafel für den Austausch unter den Nutzerinnen und Nutzern. Bild: Mathias Frei

«Gschaffig» sieht es aus in den Räumen, wo einst mit Bleisatz gedruckt wurde. Aber es habe noch Platz für weitere Ideen, sagt Gubler. Das könnten ein Multimedia-Arbeitsplatz mit 3D-Drucker und Plotter sein, eine Elektrowerkstatt oder auch eine Velowerkstatt, ein Textilatelier oder eine Druckwerkstatt.

«Wir wollen auch Raum sein für Kursangebote, zum Lernen und für den Austausch.»

Dabei stehe immer die Selbstorganisation im Zentrum. Man wolle kein Dienstleister sein, sondern Rahmenbedingungen schaffen, um selbst zu machen, zu werken, zu reparieren. Gubler gebraucht auch den Begriff des Prosumenten, also Produzent und Konsument in einem. Diese Mentalität soll, so die Meinung des Vereins Kultur im Eisenwerk, auch allgemein in der alten Schraubenfabrik Einzug halten. Man wolle das klassische Kultur- oder Gastro-Konsumieren um das aktive Mitgestalten ergänzen.

Wer will, ist ab Montag dabei

Das im Aufbau befindliche Leihlager im Co-Labor. Bild: Mathias Frei

Das Co-Labor ist bei der Genossenschaft Eisenwerk eingemietet. Die Gemeinschaftswerkstatt läuft bis Ende Jahr als Pilot. Im Herbst werde eine erste Bilanz gezogen und je nach Ergebnis dieser Evaluation der Betrieb weitergeführt, erklärt Gubler. Aus dem städtischen Covid-19-Unterstützungsfonds gab es einen Einmalbeitrag. Zudem helfen auch die Genossenschaft und der Kulturverein finanziell mit, etwa in Form eines Mietrabatts.

Gubler hofft auf viele engagierte Nutzerinnen und Nutzer, welche dieses Jahr im Co-Labor anzutreffen sind. Diesen Samstag und Sonntag könne man unverbindlich reinschauen. Individuelle Einführungen in die Werkzeuge seien möglich. Gubler sagt:

«Wer will und am Wochenende eine Einführung macht, kann das Co-Labor schon am Montag nutzen.»

Co-Labor-Eröffnung: Samstag, 26. März, 14 bis 18 Uhr; Sonntag, 27. März, 13 bis 16 Uhr. Zugang bei Eisenwerkeingang Ost über eine Aussentreppe ins Untergeschoss.