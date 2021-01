Scharf auf Plastik: Studentinnen aus Bern haben fürs Alterszentrum Park in Frauenfeld ein massgeschneidertes Entsorgungskonzept erarbeitet

Das Alterszentrum Park (AZP) nimmt seit vergangenem Sommer an einer nationalen Vergleichsstudie zur Vermeidung von Food-Waste teil. Dabei wird die Menge an Lebensmitteln erfasst, die in der Grünguttonne enden. Mit Resultaten wird diesen Frühling gerechnet. Hinter der Studie steht der Verein United Against Waste (UAW), eine nationale Branchenorganisation im Food-Service-Bereich. Bereits Ende 2019 erhob UAW während vier Wochen detailliert die Lebensmittelabfälle im AZP. Daraus resultierten Empfehlungen für Massnahmen, die in der Umsetzung schnell Wirkung zeigten. (ma)