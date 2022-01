Nachgefragt Vize-Gemeindepräsidentin, Unternehmerin und bald Ersatzrichterin: Die Eschlikerin Isabelle Denzler spricht über ihre Motivation für das Amt Seit 14 Jahren ist sie im Eschliker Gemeinderat tätig, jetzt will sie auch als Ersatzrichterin amten. Die Zeichen stehen gut für Isabelle Denzler, sie ist die einzige offizielle Kandidatin für das Amt, das am 13. Februar zur Abstimmung steht.

Isabelle Denzler, Vize-Gemeindepräsidentin in Eschlikon, Kandidatin fürs Ersatzrichteramt. Bild: PD

Isabelle Denzler ist nimmermüde. Die 50-Jährige ist Vize-Gemeindepräsidentin in Eschlikon, Co-Geschäftsführerin im IT-Unternehmen Coreander und kandidiert nun auch als Ersatzrichterin am Bezirksgericht Münchwilen. Denzler ist die einzige offizielle Kandidatin. Im Kurzinterview erzählt sie, was sie am Amt so reizvoll findet.

Sie sind die einzige Kandidatin für das Ersatzrichteramt. Wurmt sie das?

Isabelle Denzler: Nein. Ob dieses Amt umkämpft ist oder nicht, spielt für mich keine Rolle. Offenbar war das Interesse daran nicht so gross. Alle hätten die Gelegenheit gehabt, ihr Interesse fristgerecht kundzutun. Das habe in diesem Fall nur ich gemacht.

Sie werden unter diesen Umständen aber wohl kaum die Werbetrommel rühren.

Ich glaube, dass das bei Bezirksgerichtswahlen nicht üblich ist.

Warum bürden Sie sich noch ein Amt auf?

Das ist keine Bürde. Ich würde mich als einen Menschen bezeichnen, der neugierig ist und sich gerne neuen Herausforderungen stellt. Als Laienrichterin kommt ebendies auf mich zu, ich komme mit neuen Kolleginnen und Kollegen, neuen Konstellationen und Prozessen in Kontakt. Neues zu lernen motiviert mich. Ich bin seit 14 Jahren im Eschliker Gemeinderat und bin Präsidentin der Sozialhilfebehörde. Mich fasziniert der Mensch an sich, seine Überlegungen, seine Beweggründe. Und ich höre gerne zu. Fairness, Transparenz und Ehrlichkeit sind mir besonders wichtig, sowohl im Beruf als auch Privat.

Also glauben Sie auch für das Amt geeignet zu sein?

Ja. Ich weiss, dass man als Laienrichter keine Justizexperte ist. Das wird auch gar nicht verlangt. Es geht in diesem Amt auch um Lebenserfahrung. Und darüber glaube ich zu verfügen.