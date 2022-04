Interview «Ich bin mit keinem Globi-Buch zufrieden»: Zeichner Heiri Schmid feiert 86. Geburtstag Heiri Schmid lebt in Wuppenau und hat schon 14 Globi-Bücher gezeichnet. Mit 86 Jahren denkt er noch nicht ans Aufhören.

Heiri Schmid in seinem Atelier in Wuppenau, wo er Globi-Bücher zeichnet. Bild: Reto Martin (03.12.2019)

Herr Schmid, Sie feierten diese Woche Ihren 86. Geburtstag. Vor einem halben Jahr erschien Ihr neustes Globi-Buch «Globis neue Abenteuer bei der Post». Ist Ruhestand für Sie noch kein Thema?

Heiri Schmid: Nein, ich arbeite noch immer. Und als Globi-Zeichner habe ich ja erst mit 60 Jahren begonnen.

Wie kam es dazu?

Eigentlich wollte ich Fotograf werden, aber die Agenturen interessierten sich mehr für meine Zeichnungen. Als dann der Computer aufkam, verlor ich viele Kunden – bis Globi kam. Er hat mich quasi gerettet. Die Bücher haben sich gut verkauft, was mir finanziell sehr geholfen hat.

Ihr erstes Globi-Buch erschien 1997 und spielte auch bei der Post. Wie war es für Sie, nach fast 25 Jahren mit Globi noch einmal in die Welt der Post einzutauchen?

Das war natürlich interessant. Wie heute lebte ich vor 25 Jahren auf dem Land, damals war ich abhängig von der Post. Deshalb arbeitete ich begeistert an dem Buch. Es wurde ein Wahnsinnserfolg und es gab sogar eine Globi-Briefmarke. Das neue Buch entstand, weil die Post den Globi-Verlag um ein Update anfragte, weil sich so viel bei der Post verändert hat. Es ist gut geworden, immerhin habe ich mittlerweile einige Übung als Globi-Zeichner. Trotzdem hat das neue Buch über die Post nicht die gleiche Resonanz erhalten wie das erste.

Erscheint bald Ihr nächstes Globi-Buch?

Dieses Jahr sicher nicht mehr. Der letzte Globi-Band war anstrengend, weil ich etwas in Zeitnot kam. Man ist schliesslich auch nicht mehr der Jüngste. Ich würde aber gerne noch ein Globi-Buch zeichnen, das in einer Grossstadt in Europa spielt. Mehr will ich aber noch nicht verraten, es ist noch nichts Konkretes geplant.

Welches Ihrer 14 Globi-Bücher gefällt Ihnen am besten?

«Globi am Flughafen» finde ich gut. Aber zufrieden bin ich mit keinem, man kann es immer noch besser machen.