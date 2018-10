Nachfolge von SVP-Ständerat Eberle: Auch Diana Gutjahr winkt ab SVP-Nationalrätin und Unternehmerin Diana Gutjahr wurde als mögliche Nachfolgerin für den zurücktretenden SVP-Ständerat Roland Eberle gehandelt. Die Amriswilerin will von einer Kandidatur allerdings nichts wissen.

SVP-Nationalrätin Diana Gutjahr will nicht ins Stöckli wechseln. (Bild: Reto Martin)

(red.) Wer folgt im Herbst 2019 auf den zurücktretenden Thurgauer SVP-Ständerat Roland Eberle? Mit Sicherheit nicht Peter Spuhler – der Patron des Zugherstellers Stadler Rail gab Mitte Woche den Verzicht auf eine Kandidatur bekannt. Damit war das innerparteiliche Rennen in der SVP Thurgau natürlich lanciert. Aus diesem nimmt sich nun auch Unternehmerin Diana Gutjahr heraus. In einem Communiqué teilt sie mit, dass sie nicht kandidieren will.

Gutjahr, vor einem Jahr für Hansjörg Walter in den Nationalrat nachgerückt, betont in ihrer Mitteilung, sie habe sich in Bern in diverse politische Bereiche vertieft einarbeiten und sich auch in die Partei gut einbringen können. Für ihre nächste Zukunft habe sie einige wichtige Projekte. Unter anderem erwähnt sie die Vernetzung unter den Arbeitgebern, die sie über die Parteigrenzen hinaus stärken wolle, «um den Bürokratieabbau und damit realisierbare Sachpolitik gezielter zu verfolgen». Auch für die duale Berufsbildung will sich Gutjahr weiter einsetzen. Zudem will sie sich im Familienunternehmen, der Romanshorner Firma Ernst Fischer AG, weiterhin engagieren.

«Um nun diese angestossenen Aufgaben nachhaltig weiter verfolgen zu können, bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich zum jetzigen Zeitpunkjt für eine Ständeratskandidatur nicht zur Verfügung stehen werde», schreibt Diana Gutjahr.