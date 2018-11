Präsident der Aadorfer CVP tritt nach zwölf Jahren zurück

Sechs Kandidaten wollen in die Aadorfer Schulbehörde

Zur Wahl um die drei freien Plätze in der Aadorfer Schulbehörde treten sechs Kandidaten an. Am Politstamm der CVP-Ortspartei in Guntershausen präsentierten sie sich einer rund 30-köpfigen Zuhörerschaft.