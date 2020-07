«Nach wie vor esse ich Fleisch für mein Leben gern»: Der Thurgauer Silvio Hugenschmidt arbeitet seit 40 Jahren als Metzger

Vor vier Jahrzehnten begann der gelernte Metzger Silvio Hugenschmidt im Coop Diessenhofen. Später arbeitete er auch in Kreuzlingen und Feuerthalen. Und sein Arbeitgeber ist bis heute der gleiche geblieben. Eine Seltenheit. Als Chefmetzger der Steckborner Coop-Filiale ist er mit vielen Kunden per Du und weiss, auf was für Fleisch sie stehen. Vegetarier zu werden, sei noch nie Thema gewesen, sagt der heute 58-Jährige.