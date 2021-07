In 1200 Stunden Arbeit hat der Frauenfelder Jugendliche Damian Marty, der mittlerweile eine Schreinerlehre begonnen hat, mit der Tiny-Bar eine mobile Gastronomie gebaut. Aus einem ehemaligen Pferdeanhänger ist auf engem Raum eine kleine Bar entstanden, die vom 9. bis 11. Juli im «Suure Winkel» in der Frauenfelder Innenstadt Premiere feiert. Die Evangelische Kirchgemeinde als Liegenschaftseigentümerin hat Marty diese Chance ermöglicht. Die Idee für die Tiny-Bar mit Ausschankfenster, Kühlschrank, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Solaranlage, Wassertanks, Batterien und vielem mehr ist für die Abschlussarbeit an der Frauenfelder Sek Ost in Felben-Wellhausen entstanden. «Es ist die wohl grösste Sekundarschulabschlussarbeit in der Geschichte der Frauenfelder Schulen – und bestimmt auch die teuerste», heisst es in einer Mitteilung. Die 50 Franken, welche die Schulgemeinde für solche Arbeiten zur Verfügung gestellt habe, hätten gerade für zehn Pack Schrauben gereicht. (sko)

Öffnungszeiten der Tiny-Bar: Freitag, 9.7., ab 17 Uhr; Samstag, 10.7., ab 9.30 Uhr; Sonntag, 11.7., ab 11 Uhr. www.tiny-bar.ch