NACH TRAGISCHEM UNFALL Meitli auf Fussgängerstreifen angefahren: Nun fordert ein Komitee sichere Schulwege im Frauenfelder Quartier Huben und macht der Politik Druck Der Frauenfelder Stadtrat Andreas Elliker hat von einer Gruppe von 175 Hubemerinnen und Hubemern Post bekommen. Diese fordern Sofortmassnahmen, damit die Schulwege im Quartier rund ums Schulhaus sicherer werden. Der Stadt sind insofern die Hände gebunden, da es sich bei der Thundorferstrasse um eine Kantonsstrasse handelt.

Am Donnerstag, 25. März, ereignete sich auf diesem Fussgängerstreifen an der Thundorferstrasse ein Unfall, bei dem ein zehnjähriges Mädchen schwer verletzt wurde. Bild: Kantonspolizei Thurgau

«Ein zehnjähriges Mädchen wurde am Donnerstag in Frauenfeld von einem Auto erfasst und schwer verletzt.» Der erste Satz aus der Unfallmeldung der Kantonspolizei liest sich nüchtern. Dahinter versteckt sich aber ein kleines Drama, das nun Nachhall findet in der Gründung eines «Komitees für sichere Schulwege Huben». Stadtrat Andreas Elliker hat als Departementsvorsteher Bau und Verkehr am Donnerstag von dieser Gruppierung einen eingeschriebenen Brief per Post bekommen. Darin steht unter anderem die dringende Bitte an Elliker, «alle sicherheitsstiftenden Massnahmen rund um das Schulhaus Huben sofort zu prüfen und die Schulwege zum und vom Schulhaus punkto Verkehrssicherheit optimal zu gestalten». Zudem:

«Wir erwarten, dass erste Massnahmen in den nächsten Wochen umgesetzt werden, damit kein solcher Unfall mehr passiert.»

Der besagte Unfall ereignete sich am Donnerstag, 25. März. Gemäss Polizeimeldung war eine 72-jährige Autofahrerin kurz vor 15.45 Uhr auf der Thundorferstrasse in Richtung Dingenhart unterwegs. Kurz vor der Verzweigung Im Rötelimoos sei es zur Kollision mit einem Mädchen gekommen, das die Strasse mit dem Kickboard auf dem Fussgängerstreifen überqueren wollte. Das zehnjährige Mädchen sei schwer verletzt worden und habe durch die Rega ins Spital geflogen werden müssen. Auf Anfrage bei der Staatsanwaltschaft Thurgau gibt es noch keine neuen Erkenntnisse zum Unfallhergang.

Unfallopfer hatte Glück im Unglück

Das Meitli erlitt schwere Schädel-Hirn-Verletzungen, es geht ihm mittlerweile aber wieder besser. Es habe das Kinderspital St.Gallen bereits verlassen können, bestätigt Regula Michael. Gemeinsam mit ihrem Ehemann und den Eltern des Unfallopfers hat sie das Komitee ins Leben gerufen, dem mittlerweile bereits 175 Hubemerinnen und Hubemer angehören. Regula Michael sagt:

«Das Mädchen hatte unglaubliches Glück. Es hätte noch viel schlimmer kommen können.»

Der Sohn der Familie Michael war Augenzeuge des Unfalls. Aber auch ohne diesen persönlichen Bezug hätten sie die Initiative ergriffen, erklärt die Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern. Sie weiss von ihren Kindern und aus eigener Erfahrungen von Spaziergängen mit dem Hund, dass auf dem Abschnitt der Thundorferstrasse übersetzte Geschwindigkeiten an der Tagesordnung sind. Schon kurz vor dem Fussgängerstreifen, der eine Schutzinsel in der Mitte hat, sehe man die Tempo-60-Tafel dahinter. Die Autofahrer würden wie in einem Kanal an der Schutzinsel vorbeifahren, den Fuss bereits auf dem Gaspedal.

«Als Eltern hat man Angst um seine Kinder.»

Fakt ist: Es stehen für den Weg über die Thundorferstrasse zur Schulanlage Huben, wo es auch zwei Kindergärten gibt, in der nächsten Umgebung zwei Fussgängerstreifen mit Schutzinsel zur Verfügung. Fakt ist auch: Fussgänger haben auf einem Fussgängerstreifen immer Vortritt. Das nützt den Eltern des Mädchens im Nachgang aber herzlich wenig.

Temporeduktion um Schulhäuser fällt im Gemeinderat durch Im Sommer 2020 reichten die Gemeinderäte Salome Scheiben, Heinrich Christ (beide CH) und Roman Fischer (Grüne) eine Motion mit dem Titel «Bericht Temporeduktion im Umfeld von Kindergärten und Schulhäusern» ein. Darin verlangten sie vom Stadtrat, «unter Einbezug der Schulbehörden einen Bericht zur Frage von Temporeduktionen im Umfeld von Kindergärten und Schulhäusern zu verfassen». Wie der Beantwortung des Stadtrats im Dezember zu entnehmen war, zeigt sich dieser dem grundsätzlichen Anliegen zwar wohlgesinnt, man wolle aber der übergeordneten Verkehrsplanung, konkret dem Gesamtbild 2040, nicht vorgreifen. 2022 und 2023 solle die Überarbeitung des Richtplans Siedlung und Verkehr erfolgen. Darin seien Temporeduktionen und Schulwegsicherheit definitiv ein Thema. Der Stadtrat beantragte, den Vorstoss für nicht erheblich zu erklären. Dem folgte der Gemeinderat nach einer emotionalen Diskussion in der Sitzung vergangenen Januar mit 21 Stimmen (bei 17 Stimmen für Erheblichkeit). (ma)

Seit Jahren Thundorferstrasse als Autobahn

Seit Jahren werde in diesem Bereich der Thundorferstrasse zu schnell gefahren, sagt Regula Michael, die von einer Autobahn spricht. Auch habe es in jüngerer Vergangenheit schon mehrere Unfälle gegeben, nicht nur mit Autos, sondern auch schon mit Lastwagen. Beim Fussgängerstreifen, auf dem es zum Unfall kam, würden nicht nur Kindergärtler und Primarschüler die Strasse überqueren. Hier gingen auch Jugendliche hinüber, um zum Sportplatz auf dem Schulareal zu gelangen. Und der dortige Spielplatz sei ein beliebter Treffpunkt für Familien.

«Trotz mehrfacher Interventionen von besorgten und betroffenen Eltern wurden bis dato keinerlei zusätzliche Sicherheitsmassnahmen zum Schutz der Kindergarten- und Schulkinder veranlasst.»

Das Komitee stellt deshalb im Schreiben an Stadtrat Elliker diverse Forderungen. So sollten sich Kanton, Stadt und Schulgemeinde zur Mission der sicheren Schulwege rund um die Schulanlage Huben bekennen. Erwartet wird die Prüfung etwaiger Massnahmen wie Geschwindigkeitsreduktion für den motorisierten Verkehr, Trennung von Strasse und Schulweg, entsprechende Signalisation durch Markierungen oder Beschilderung, Lichtsignale, bauliche Verkehrsberuhigung oder auch Tempomessungen mittels Radar. Das Komitee wünscht sich einen aktiven Einbezug in diese Überlegungen und die Umsetzung der Massnahmen. Zudem fordert man eine konkrete Ansprechperson. Zu guter Letzt: «Die Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit werden zeitnah umgesetzt.» Regula Michael sagt:

«In dieser Sache haben wir einen langen Atem.»

Reger Austausch zwischen Kanton, Stadt und Primarschulgemeinde

Andreas Elliker, Stadtrat. Bild: Mathias Frei

Auf Anfrage erklärt Stadtrat Andreas Elliker in Absprache mit der zuständigen Regierungsrätin Carmen Haag: «Die Stadt Frauenfeld, im Speziellen der Stadtrat, bedauert den tragischen Unfall beim Fussgängerstreifen Rötelimoos/Schulhaus Huben ausserordentlich.» Die Schulwegsicherheit sei der Stadt, den Schulen Frauenfeld und auch dem Kanton ein wichtiges Anliegen. Die Stadt pflege diesbezüglich einen sehr guten Austausch mit den Schulen Frauenfeld sowie mit dem Tiefbauamt des Kantons Thurgau. Elliker stellt fest:

«Bei der Thundorferstrasse handelt es sich um eine Strasse des Kantons. Das Tiefbauamt des Kantons Thurgau wird diesen Unfall genau analysieren und gegebenenfalls Massnahmen treffen, in Absprache mit den betroffenen Behörden.»

Andreas Wirth, Schulpräsident. Bild: Kevin Roth

Auch die Primarschulgemeinde hat der Unfall an einem Nachmittag sehr betroffen gemacht, wie Schulpräsident Andreas Wirth sagt. Er unterstreicht den regen Austausch mit Stadt und Kanton in Sachen Schulwegsicherheit. In Frauenfeld würden täglich rund 3000 Kinder zur Schule gehen. Sie seien zu Fuss oder mit dem Velo im städtischen Strassenverkehr unterwegs. «Wir halten eine regelmässige Überprüfung der Sicherheitsmassnahmen bei allen Schulanlagen für wichtig.»

Wirth führt weiter aus, dass es nebst den verkehrsberuhigenden oder baulichen Massnahmen ebenso wichtig sei, dass Kinder und Jugendliche im Elternhaus und in der Schule lernten, sich sicher und richtig im Strassenverkehr zu bewegen - «sei es auf dem Schulweg oder in der Freizeit». Dazu setze die Schule in Zusammenarbeit mit der Polizei vor allem auf präventive Massnahmen und Verkehrsunterricht.

«Für die Primarschüler hat die Behörde zudem vor wenigen Jahren ein Leuchtwestenobligatorium von den Herbstferien bis zu den Frühlingsferien erlassen, obwohl der Schulweg grundsätzlich in der Verantwortung der Eltern liegt.»

Die Leuchtwesten der Schule seien oft auch in der Freizeit der Kinder im Strassenverkehr zu sehen. Das freue ihn sehr, sagt der Schulpräsident.