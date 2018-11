Nach Leitungsbruch: Stadt Steckborn saniert Schützenhausstrasse Nach dem Martinimarkt haben Strassenbau- und Werkleitungsarbeiten an der Schützenhausstrasse in Steckborn begonnen. Es wird mit rund vier Wochen Bauzeit gerechnet.

Signalisation einer Baustelle. (Bild: Benjamin Manser)

(red) Am Samstag, 6. Oktober, hatte sich an der Schützenhausstrasse in Steckborn unterhalb der Kreuzung Gehrenstrasse ein kapitaler Bruch der Hauptwasserleitung ereignet, wie der Stadtrat Steckborn mitteilt. Aufgrund des starken Gefälles wurde der Strassenbelag bis zum Bahnübergang stark unterspült. Im unmittelbaren Bereich des Rohrbruchs wurde der Strassenkörper bis auf eine Tiefe von einem Meter ausgewaschen, der Belag brach ein. Aus Sicherheitsgründen musste der Abschnitt für den Verkehr gesperrt werden.

Punktuelle Sanierung möglich, aber nicht sinnvoll

Eine punktuelle Reparatur der Schäden an Wasserleitung und Strassenkörper wäre wohl möglich, jedoch in Anbetracht des grossen Aufwandes nicht zielführend, zumal damit eine Gesamtsanierung nur kurzfristig aufgeschoben würde. Deshalb sind die Werke zur Erkenntnis gelangt, dass eine sofortige Gesamtsanierung des 50 Meter langen Abschnitts zwischen Bahnübergang und Kreuzung Gehrenstrasse die beste Lösung ist. Der Stadtrat ist dieser Empfehlung des Bauamtes gefolgt und hat die Arbeiten nach erfolgter Ausschreibung der Hüppi AG respektive der Küwa AG, beide Steckborn, vergeben. Mit den Arbeiten wurde nach dem Martinimarkt begonnen. Es ist mit vier Wochen Bauzeit zu rechnen.