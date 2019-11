Nach kontroversen Diskussionen an der Pfyner Budgetgemeinde steht fest: Der Winterdienst setzt neu auf Sole

Noch an der Einweihungsfeier der Mehrzweckhalle Bergli am 29. Juni 2019 hatte sich der Pfyner Primarschulpräsident Erich Schaffer wohlwollend und dankbar über die geglückte Zusammenarbeit mit den Architekten geäussert. Drei Jahre hatten Schule und Gemeinde an dem Projekt gearbeitet. In die Freude über den gelungenen Bau mischt sich nun eine gewisse Enttäuschung. Denn unter «Verschiedenes und Umfrage» an der Budgetgemeinde 2020 der Politischen Gemeinde Pfyn liess sich Schaffer wieder in Richtung Architekturbüro vernehmen. Er informierte darüber, dass man wegen teurer Innenausbauten den Baukredit deutlich überschreiten werde. Das stehe jetzt schon fest, obwohl das Architekturbüro erst eine provisorische Bauabrechnung herausgerückt habe. «Wir gehen von Baukosten in der Höhe von 8,34 Millionen Franken aus, was einer Kreditüberschreitung von 400'000 Franken oder fünf Prozent entspricht», sagte Schaffer. Weil noch Gelder von der Bürgergemeinde Pfyn (16'000 Franken), dem Sportfonds (30'000 Franken) und dem Kulturfonds (150'000 Franken) fliessen, werden die Pfyner Schulbürger wohl noch über einen Zusatzkredit von 202'000 Franken zu befinden haben. (art)