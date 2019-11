Nach fast 50 Jahren bei der Post fährt Walter Meier bald seine letzte Tour durch Aadorf Sein ganzes Arbeitsleben lang hat er bei der Post gearbeitet. Ende November wird Walter Meier pensioniert. Er hat miterlebt, wie sich der Stellenwert seines Berufs über die Jahre gewandelt hat. Kurt Lichtensteiger

Walter Meier ist mit einem modernen Elektro-Dreirad unterwegs. (Bilder: PD)

Längst vorbei sind die Zeiten, als der Pöstler noch die AHV zur Haustüre brachte und Zeit für einen kurzen oder längeren Schwatz hatte. Veränderungen in der Zustellung und Logistik führten dazu, dass sich Mitarbeitende von PostMail auf die Zustellung von Briefen, Zeitschriften, Werbematerialien und Kleinwaren beschränkt haben. Dennoch ist der Druck für die Arbeitnehmenden kaum geringer geworden. Da hilft auch der fahrbare Untersatz nicht, mit dem geräuschlos die Briefkästen angefahren werden.

Wie sich der Stellenwert des Pöstlers verändert hat, erfuhr Walter Meier am eigenen Leib. Im Rückblick auf seine 49-jährige Tätigkeit bei der Schweizerischen Post hätte der Guntershauser einiges zu berichten. Er beschränkt sich auf eine Episode:

«Zu Beginn meiner Berufstätigkeit im Zürcher Oberland fand ich mich in meiner Znünipause regelmässig im selben Restaurant ein. Dort lagen die Jasskarten bereits verteilt auf dem Tisch.»

So habe man die Jassrunde gleich beginnen konnte. Danach machte ich mich wieder auf, um die Zustelltour zu beenden. Ein Intermezzo, das heute nicht mehr denkbar ist.»

Vom Handwagen über Mofa bis zum Elektrofahrzeug

Am 1. März 1971 begann für Walter Meier die einjährige Betriebslehre im Postkreis Zürich. Danach arbeitete er während mehrerer Jahre in verschiedenen logistischen Funktionen und danach als Mitarbeiter Zustellung in Winterthur und Umgebung.

Ab 1982 war er als Mitarbeiter Zustellung bei PostMail in Aadorf tätig. Er stellte Briefe, Pakete und Sondersendungen in Aadorf, Guntershausen und Balterswil zu. Anfänglich war er zu Fuss mit dem Handwagen unterwegs, später mit dem Mofa und Roller, ehe er sich dann in den letzten Jahren noch auf das moderne dreirädrige Elektrofahrzeug setzen konnte.

Viel Lob von Mitarbeitenden

Bei seinen Kunden gilt der 65-Jährige als serviceorientiert, als Pöstler, der Kundenanliegen ernst nahm und für eine sehr gute und prompte Erledigung der Aufträge sorgte. Auch seine Mitarbeitenden sind des Lobes voll: «Er war stets hilfsbereit, ein Mensch, der gut zu uns passte und fachlich über ein grosses Wissen verfügte, was uns zustattenkam. Wir wünschen ihm, dass er den neuen Lebensabschnitt bei bester Gesundheit aktiv und mit Freude geniessen kann». Das wird ihm wohl zusammen mit seiner Frau, die ebenfalls Pöstlerin ist und weiterhin sein wird, vergönnt sein.

Als Vater von vier Kindern und Grossvater einiger Enkelkinder wird es dem frischgebackenen Pensionär kaum langweilig sein, zumal der passionierte Jasser und Wanderer für seine Hobbys in Zukunft wieder mehr Zeit haben dürfte. Noch steht dem Pöstler aber ein emotionaler Moment bevor: Nämlich am 29. November, wenn er die letzte Tour antreten wird, die ihn sinnigerweise durch Guntershausen führen wird, wo er auch aufgewachsen ist.