Nach der Staf geht die Stafette weiter Bei einer Annahme der AHV-Steuervorlage will der Thurgauer Regierungsrat zwei Tage später die Botschaft zur kantonalen Umsetzung verabschieden. Im Gegensatz zu einigen andern Kantonen sieht es im Thurgau nicht nach einer einvernehmlichen Lösung aus.

Gemeinden mit einer starken Wirtschaft verlieren durch die Senkung der Gewinnsteuern am meisten: Hochdorf Swiss Nutrition AG, Sulgen. (Bilder: Reto Martin)

Die grösste Nein-Mehrheit gab es mit 69 Prozent in Salmsach, die kleinste in Horn mit 50,5 Prozent. Sämtliche 80 Thurgauer Gemeinden lehnten am 12. Februar 2017 die eidgenössische Vorlage zur Unternehmenssteuerreform (USR) III ab. Insgesamt verwarf der Thurgau die USR mit 59,9 Prozent Nein, womit er nahe beim Landesdurchschnitt von 59,1 Prozent Nein lag.

Nun kommt die Abschaffung der Steuerprivilegien für Statusgesellschaften wieder an die Urne; am 19. Mai 2019 wird darüber abgestimmt. Die als Staf bezeichnete Steuerreform ist mit der AHV-Finanzierung verknüpft, weshalb ein Ja zu erwarten ist. Der Widerstand gegen den sogenannten Kuhhandel ist erlahmt. Offen ist aber, ob die kantonale Umsetzung reibungslos über die Bühne gehen wird.

Botschaft folgt auf die Abstimmung

Im Unterschied zur USR III hat der Thurgauer Regierungsrat bei der Staf darauf verzichtet, seine Botschaft vor dem eidgenössischen Urnengang zu veröffentlichen. Bei der USR wollte er der Kritik begegnen, dass der Stimmbürger die Katze im Sack kaufe und die Folgen einer Annahme nicht kenne. Im USR-Abstimmungskampf spielte das aber offensichtlich keine Rolle, denn das Thurgauer Abstimmungsresultat unterschied sich kaum vom nationalen.



Nur wenige Kantone haben diesmal bereits festgelegt, wie sie ihre Steuergesetzgebung dem neuen Bundesrecht anzupassen gedenken. Laut «NZZ am Sonntag» haben die Waadt, Basel-Stadt, Neuenburg und St. Gallen die Pakete so geschnürt, dass alle grossen Parteien dahinter stehen können.

Der Thurgauer Regierungsrat hat Vorarbeit geleistet und am 25. April 2018 eine Vernehmlassungsvorlage veröffentlicht. Das Kernstück ist dasselbe wie bei der Umsetzungsvorlage zur USR III, nämlich eine Senkung der Gewinnsteuer von 4 auf 2,5 Prozent. Damit würde die effektive Steuerbelastung am Kantonshauptort von 16,43 auf 13,4 Prozent sinken und der Thurgau könnte im Steuerwettbewerb der Kantone mithalten. Finanzdirektor Jakob Stark kündigte gegenüber der «Thurgauer Zeitung» (Ausgabe vom 3. April) an, dass der Regierungsrat zwei Tage nach einer Staf-Annahme seine Botschaft verabschieden werde.

Der grösste Widerstand ist von der SP zu erwarten. Die Sozialdemokraten unterstützen wegen des AHV-Teils die Staf. Sie behalten sich jedoch vor, in den Kantonen weitere Gegenleistungen für eine Zustimmung zu verlangen. Bürgerliche kritisieren, sie spiele nicht fair. Die SP lasse sich für ihr Ja doppelt bezahlen, zitierte die «NZZ am Sonntag» SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi.

Der Thurgauer Finanzdirektor setzt auf den Spielraum, den ihm die gute Finanzlage gewährt, und hofft, «dass man mit der SP diskutieren kann». Überzeugen will er mit höheren Abzügen für die Fremdbetreuung von Kindern und für Krankenkassenprämien.

Die SP-Präsidentin hat eine Reihe von Einwänden

In ihrer Vernehmlassungsantwort hatte die SP Thurgau eine Senkung der Gewinnsteuer auf maximal 3,5 Prozent verlangt. Nun hält sich SP-Präsidentin Nina Schläfli zurück. «Leider liegt uns die Botschaft noch nicht vor, sodass ich kaum etwas sagen kann», schreibt die Kreuzlinger Kantonsrätin per Mail und verweist auf ihren Facebook-Kommentar zum Stark-Interview, wo sie geschrieben hat: «Man kann mit der SP diskutieren. Auch über Unternehmenssteuern.»

Nina Schläfli, die Präsidentin der SP Thurgau. (Bild: Reto Martin)

Aber darauf lässt sie eine Reihe von Einwänden folgen. Schläfli hält eine «massive Senkung der kantonalen Unternehmenssteuern» für nicht vertretbar «angesichts der hohen Mindereinnahmen für Kanton und Gemeinden, der zwei bitteren Sparpakete der letzten Jahre» und auch angesichts «der geringen Anzahl Statusgesellschaften im Kanton». Aus Schläflis Sicht sind sogar die Pro-Argumente ein Grund zur Ablehnung, denn sie drehten sich in erster Linie «um den schädlichen interkantonalen Steuerwettbewerb». Die von Stark erwähnten Steuerabzüge seien «keine sozialen Ausgleichsmassnahmen», sie würden vor allem Gutverdienern zugutekommen.