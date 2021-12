Nach der Abstimmung Beide Lager sollen zusammenarbeiten: So geht es mit der Turnhalle Birkenweg in Sirnach weiter Das Projekt Diaphne ist seit der Abstimmung vom 26. September Geschichte. Turnhallengegner und -befürworter sollen am 11. Dezember zusammenkommen und mit dem Gemeinderat das weitere Vorgehen besprechen. Die Ergebnisse der Diskussionsrunde werden an der Gemeindeversammlung vorgetragen.

So hätte die Dreifachturnhalle Birkenweg bei Annahme des Projektkredits ausgesehen. Bild: PD

Sirnach braucht eine Turnhalle. Darin waren sich vor der Abstimmung über die Dreifachturnhalle Birkenweg alle einig – und das sind sie auch heute noch. Gemeindepräsident Kurt Baumann hat nach der erstaunlich deutlichen Ablehnung des Projekts Diaphne das Gespräch mit dem Nein-Komitee gesucht. Die Ergebnisse aus dieser Runde hat er Mitte November dem Gemeinderat präsentiert und den Vorschlag vorgebracht, beide Lager zu einem runden Tisch einzuladen.

Dieser Austausch soll nun am 11. Dezember stattfinden, also drei Tage vor der Gemeindeversammlung. Zu erläutern sind die sechs wichtigsten Rahmenbedingungen für das Folgeprojekt. Der Gemeinderat hat diese wie folgt definiert:

Zweifach- oder Dreifachturnhalle

Verfahren (Wettbewerb, Planerwahlverfahren, Gesamtleistungswettbewerb)

Standort des Baukörpers und Umgebung, Städtebau, Parkierung

Bauart (Massiv, Holz, Mischform)

Kostendach

Zusammensetzung der Baukommission

Mit diesen Punkten deckt der Gemeinderat die gesamte Angriffsfläche von Diaphne ab. Von grösstem Interesse dürfte das angestrebte Kostendach sein. Schliesslich war der Kreditantrag von 17 Millionen Franken das wohl gewichtigste Argument gegen den Bau der Dreifachturnhalle. Der Standort des Baukörpers ist insofern interessant, als dass damit die Erschliessung der Anlage steht und fällt, was sich wiederum auch auf die Kosten auswirken würde.

Ergebnisse dem Stimmvolk präsentieren

Wie Kurt Baumann sagt, sollen die Ergebnisse dieser Diskussionsrunde an der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember vorgetragen werden. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden dann erstmals seit der Abstimmung darüber informiert, in welche Richtung sich das Folgeprojekt entwickeln könnte. Der Gemeinderat will im Anschluss an die Sitzung vom 11. September bereits eine Baukommission einsetzen, die sich der Aufgabe annimmt, Grundlagen für eine Botschaft «Planungskredit Folgeprojekt» zu erarbeiten. Es dürfte allerdings noch ein Weilchen dauern, bis der Souverän denn tatsächlich über eine neue Vorlage abstimmen kann.