Nach dem Schock: Lichtblick für Lehrlinge der konkursiten Frauenfelder Metallbaufirma Tuchschmid

Mit dem Konkurs der 170-jährigen Tuchschmid AG verlieren in Frauenfeld hundert Angestellte ihre Arbeit, darunter auch solche, die ihr ganzes Berufsleben für die renommierte Stahl- und Metallbaufirma tätig waren. Betroffen sind auch 16 Lehrlinge. Laut Stefan Curiger, Abteilungsleiter betriebliche Bildung beim Thurgauer Amt für Berufsbildung und Berufsberatung, sind zwei kaufmännische Lernende sowie acht Metallbauer, fünf Metallbaukonstrukteure und ein Metallbaupraktiker in Ausbildung vom Konkurs betroffen. Am 8. Januar findet für die betroffenen Jugendlichen und ihre Eltern ein Informationsanlass statt, wo letzte Fragen um die Fortführung der Ausbildung geklärt werden sollen. Sollten die Lernenden nicht alle bei Thurgauer Metallbaufirmen unterkommen, so werde man die Fühler auch in Nachbarkantone ausstrecken, sagt Curiger. (hil)