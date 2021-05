Nach dem Lockdown Befreiungsschlag im Duett: Das Frauenfelder Rock-Urgestein Alex Good und die amerikanische Sängerin Beth Wimmer bringen «Peace of Mind» heraus Mit der musikalischen Zusammenarbeit für einen neuen Song gehen Alex Good und Beth Wimmer, die seit vier Jahren im Thurgau lebt, mit Singer-/Songwriter-Sound in die Offensive. Eine Plattentaufe ist aber nicht geplant.

Alex Good & Band featuring Beth Wimmer: Beth Wimmer und Alex Good (vorne), Nicolas Winter, Raffael Meyer und Markus Eberle (hinten). Bild: PD/Michael Siegenthaler

Die Musse für das Kreative: Dieses Gute hat die Coronapandemie. Alex Good sagt denn auch: «Ich hatte viel Zeit, um Songs zu schreiben.» Der Frauenfelder Singer-/Songwriter hat vergangenen Oktober seinen letzten Gig gespielt. Noch kurz vor dem ersten Lockdown, nämlich im Februar 2020, konnte er seine EP «Call of the Void» in der Eisenbeiz taufen. Im ersten Coronasommer konnte er sodann als Alex Good & Band wieder einige Konzerte spielen.

«Da fragten die Leute immer wieder nach einer aktuellen CD. »

Dazu muss man wissen, dass der Frauenfelder, der in eine Band-Hall-of-Fame der Thurgauer Kantonshauptstadt gehörte, zuletzt nur auf Streaming- und Download-Plattformen veröffentlichte. Zuletzt eben die EP und davor im Jahr 2018 zwei Single-Auskopplungen. Nachdem er während rund 20 Jahren als Side-Man in Bands agierte, Gitarrist war und für Backing-Vocals verantwortlich zeichnete bei Mind’s Eye, Genem, Mascara, Tuesday, Sinside, Pure und bei den Galgevögeln, gab er 2015 sein erstes Album als Bandleader heraus, es hiess «Get real».

Alex Good «Good Times». Video: Youtube

Release-Termin am Freitag, 14. Mai

Nun hat Good die Rufe aus dem Publikum nach einem neuen Silberling erhört. Auf «Peace of Mind» hat er Neues gepackt und Songs, die zuletzt nur digital erschienen sind. Die Veröffentlichung ist für diesen Freitag, 14. Mai, geplant. Kaufen kann man die CD über Good direkt (www.alexgood.ch) oder an Auftritten. Good sagt mit Bedauern:

«Eine Plattentaufe ist nicht geplant.»

Im Zentrum der neuen Scheibe steht der gleichnamige Titelsong. Diesen hat Good mit der Americana-Sänger Beth Wimmer aufgenommen. Sie hat es über die amerikanische Ostküste und Kalifornien in den Thurgau verschlagen, wie sie nun in Berg oberhalb von Weinfelden lebt. Wimmer kennt man auch als Mitglied der Eisenbeiz-Programmgruppe im Eisenwerk.

Beide lieben handgemachte Musik

Beim Song «Peace of Mind» dachte Good an Wimmer. Sie standen schon ein paar Mal gemeinsam auf der Bühne. «Ich habe Beth angefragt, und sie sagte ‹Yes›.» Sie kennen sich seit rund sechs Jahren. Good sagt:

«Es hat einfach gepasst.»

Alex Good (zweiter von unten) & Band. Bild: PD/Beth Wimmer

Bei Good trifft Singer-/Songwriter-Sound auf Blues- und Classic-Rock, dazu eine Portion Americana. Bei Wimmer ist es Folk-Rock und Americana. «Wir beide lieben gutes Songwriting und handgemachte Musik», meint Good. Beth Wimmer sagt, Alex Good & Band sei ihre Lieblingscombo. Good wiederum gibt die Blumen weiter, spricht von Nicolas Winter (Bass), Raffael Meyer (Gitarre) und Markus Eberle (Drums) als unglaublich songdienliche Musiker. Aufnahmen für «Peace of Mind» fanden bei Martin Kohler in Frauenfeld statt. Im Juni soll ein Videoclip folgen. «Und dann hoffen wir auf den Sommer und viele Konzerte», sagt Wimmer.