Unterschriftensammlung Nach Begehren: Baupläne zu Baugesuchen sind nicht mehr auf der Eschenzer Gemeindewebsite veröffentlicht Wegen Corona publizierte die Gemeinde Eschenz mit den Baugesuchen auch die zugehörigen Baupläne im Internet. Das rief ein Initiativkomitee auf den Plan.

Die Gemeinde Eschenz veröffentlicht auf ihrer Website mit den Baugesuchen keine Baupläne mehr. Bild: Printscreen

Gut gemeint, aber schlecht angekommen. So in etwa lässt sich das Vorgehen des Eschenzer Gemeinderates umschreiben. Um wegen Corona Besuche auf der Gemeindeverwaltung zu reduzieren, war die Behörde dazu übergegangen, mit den Baugesuchen auch die zugehörigen Baupläne im Internet zu veröffentlichen. Dies hat ein Initiativkomitee auf den Plan gerufen, welches 240 Unterschriften sammelte.

Die Krux: Die Initianten forderten nicht einfach, dass der Gemeinderat von dieser Praxis wieder abrückt. Vielmehr verlangten sie die Einberufung einer Gemeindeversammlung, an welcher das Thema hätte diskutiert werden sollen.

Davon wollte aber der Gemeinderat nichts wissen. Eingelenkt hat er dennoch. In ihrer Medienmitteilung schreibt die Gemeindekanzlei: «Aufgrund des Umstandes, dass rund 20 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner das Begehren mitunterzeichnet haben und die kantonale gesetzliche Grundlage nicht zwingend vorschreibt, dass die Pläne im Internet zu veröffentlichen sind, hat der Gemeinderat als Sofortmassnahme entschlossen, die wegen der Covid-Pandemie eingeführte Praxis der Veröffentlichung von Baugesuchsunterlagen im Internet wieder zu beenden.»

Verzicht auf Abstimmung an Gemeindeversammlung

Den Antrag der Initianten, die Veröffentlichung von Bauplänen im Internet zu verbieten, will der Gemeinderat hingegen nicht an die Gemeindeversammlung bringen – «da er gegen übergeordnetes Recht verstösst», wie weiter in der Mitteilung steht. Dies habe man den Initianten und ihren Mitunterzeichnern mitgeteilt; mit ausführlicher Begründung und Rechtsmitteln.

«Die Initianten hätten daher die Möglichkeit wahrnehmen und das Begehren an die zuständige kantonale Behörde weiterziehen können», schreibt der Gemeinderat. «Stattdessen entschieden sie sich, ein Flugblatt in alle Briefkästen zu versenden.» Von dieser Art der Kommunikation distanziere man sich klar.

Weil man «den grundsätzlichen Antrag beachtet und umgesetzt» habe, aber nicht in übergeordnetes Recht eingreifen dürfe, habe der Gemeinderat auch nicht eine schriftliche Vereinbarung mit dem Initiativkomitee unterzeichnet, welche ein Verbot der umstrittenen Veröffentlichung festgelegt hätte.

«Da der Antrag umgesetzt wurde und die Rechtsmittelfrist unbenutzt verstrichen ist, sieht der Gemeinderat das Begehren nun als erledigt an.»

Ob die Sache damit tatsächlich vom Tisch ist, wird sich an der Gemeindeversammlung vom Donnerstagabend zeigen. Meint doch zumindest eine Leserbriefschreiberin: «Es fällt auf, dass der Gemeinderat in jüngster Zeit vermehrt Entscheide fällt, ohne die Bevölkerung einzubeziehen.»