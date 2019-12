Nach 170 Jahren: Die Thurgauer Traditionsfirma Tuchschmid AG ist Konkurs – 100 Arbeitsplätze weg Am Freitag musste die Tuchschmid AG, die Stahl- und Glaskonstruktionen herstellt, die Bilanz deponieren. Der Kanton bedauert das Ende der Thurgauer Traditionsfirma.

2011 arbeitete die Firma Tuchschmit noch an einem Spezialauftrag für den Busbahnhof Winterthur. Bild: Stefan Beusch

(red) Am Freitag meldet das Frauenfelder Unternehmen Tuchschmid AG, dass es die Bilanz deponieren musste. Damit endet eine 170-jährige Firmengeschichte. Als Grund für das Ende schreibt das Unternehmen: In den Folgejahren einer 2012 eingeleiteten Geschäftsübergabe geriet das Unternehmen zunehmend in Schieflage, was Mitte 2018 zu einer ersten Sanierungsrunde führte. Die Spätfolgen von einzelnen langjährigen Verlustprojekten vereitelten jedoch die greifenden Reorganisationsbemühungen. Das Unternehmen schreibt weiter:

«Eine intensive Suche nach Lösungen zur nachhaltigen Sanierung und Sicherung des Unternehmens blieben ohne Erfolg.»

Über 28 Jahre leitete Richard Nägeli die Geschicke der Firma, bis er 2012 im Zuge einer Nachfolgelösung die Verantwortung abgab und in der Folge auch die Aktienmehrheit und das Verwaltungsrats-Präsidium abtrat. Der 2017 sowie 2018 neu besetzte Verwaltungsrat erkannte eine negative Geschäftsentwicklung und leitete umgehend Massnahmen ein, schreibt das Unternehmen in der Medienmitteilung.

Externer Interimsmanager wegen Krise eingesetzt

Bereits im Frühling 2018 wurde aufgrund der Krise ein externer Interimsmanager eingesetzt, welcher das Projektgeschäft stabilisieren und organisatorische Straffungen umsetzen konnte. Eine gleichzeitige externe Durchleuchtung zeigte diverse Schwachstellen auf und machte eine erste Sanierungsrunde unumgänglich.

Auf Anfang 2019 konnte ein ausgewiesen führungserfahrener CEO gewonnen werden, welcher mit Geschick und hoher Geschwindigkeit die Organisation neu auf Marktsegmente ausrichtete, den Verkauf stärkte, die Qualitätssicherung vertiefte und aktuell einen guten Auftragsbestand erreichte. Doch auch das nützte nichts mehr. «Leider ist jedoch die «Bremsspur» im Geschäft mit oft mehrjährigen Grossprojekten lang, und die nachlaufenden Verluste zogen die Bilanz in die Überschuldung.»

Richard Nägeli, Präsident Verwaltungsrat Tuchschmid AG (Bild: Nana do Carmo, 3. August 2011)

Richard Nägeli, welcher in der Folge der Fehlentwicklungen sowohl die Aktienmehrheit wie auch das Präsidium des Verwaltungsrates wieder übernehmen musste, sagt zur jetzigen Situation:

«Ich bin tief erschüttert. Wir haben in den letzten Monaten alles in unserer Macht Stehende getan, um den Konkurs noch abzuwenden.»

Er bedaure zutiefst, diesen Weg gehen zu müssen – «vor allem beim Gedanken an unsere tollen und langjährigen Mitarbeitenden sowie die guten Kunden- und Lieferantenbeziehungen».

Kanton bedauert das Ende

Auch der Kanton nimmt Stellung zum Konkurs der Frauenfelder Traditionsfirma. Daniel Wessner, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Arbeit Kanton Thurgau, bedauert es ausserordentlich, dass die Firmengeschichte auf diese Weise endet.

«Wir sind traurig, dass rund 100 Arbeitsplätze in diesem traditionsreichen Industrie- und Produktionsunternehmen verloren gehen. Von Seiten des Amtes für Wirtschaft und Arbeit werden wir alles daransetzen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tuchschmid AG wieder eine neue Stelle finden.»

Grundsätzlich gehe es der Wirtschaft und der Industrie im Thurgau immer noch gut, lässt der Kanton auf Nachfrage verkünden. Es gebe offene Stellenangebote von anderen Thurgauer Unternehmen, die Fachkräfte suchen. Es bestehe deshalb begründete Hoffnung, dass für die Mitarbeitenden der Tuchschmid AG eine passende Lösung gefunden werden kann.