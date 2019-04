Nach 17 Jahren bei der Brocki Pfyn ruft die Pension Die stellvertretende Geschäftsleiterin der Brocki in Pfyn geht in Pension. Sie verabschiedet sich mit Kaffee und Kuchen von der Kundschaft.

Ingrid Rickli war am Aufbau der Brocki in Pfyn beteiligt. (Bild: PD)

(red) Diesen Samstag, 27. April, wird Ingrid Rickli in der Brocki in Pfyn verabschiedet. Zu diesem Anlass gibt es für die Kunden von 11 bis 14 Uhr Kaffee und Kuchen. Ingrid Rickli war während 17 Jahren als treue Mitarbeiterin und stellvertretende Geschäftsleiterin für die Brocki tätig. Zudem war sie am Aufbau der Brocki beteiligt, dank ihrer Leistung und ihrem Wissen ist die Brockenstube zu einer der schönsten der Ostschweiz geworden.

Nach ihrer Pensionierung wird Ingrid Rickli bei Ferienabwesenheiten und Engpässen sporadisch einspringen. Das Brocki-Team und die Betriebskommission des Blauen Kreuzes Schaffhausen-Thurgau danken ihr herzlich für den grossen Einsatz während dieser Zeit und wünschen ihr für die Zukunft alles Gute.