MXGP-Vorbereitung / sko

Dreimal haben sich die weltbesten Motocross-Fahrer auf der provisorischen Anlage «Schweizer Zucker» in Niederwil bei Frauenfeld dank Ausnahmebewilligungen des kantonalen Departements für Justiz und Sicherheit um WM-Punkte gekämpft. Unter anderem wegen der Auflage, Parcours und Tribünen nach dem Anlass mit bis zu 30'000 Zuschauern für rund 250'000 Franken wieder zurückzubauen, resultierte beim Veranstalter des Motocross-Grand-Prix (MXGP) of Switzerland bei einem jährlichen Budget von rund 1,6 Millionen Franken unter dem Strich jeweils ein Defizit, was gar in einem finanziellen Engpass gipfelte. (sko)