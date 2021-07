Musikprojekt «Erfolgreich versucht, Perfektionismus zu vermeiden»: Roger Greipl und Robin Hägele bilden die Frauenfelder Coronaband The Sidemen, aber werden nie live spielen Unerwartet, beschwingt, aber auch flirrend: Das ist «Stranded Standards». Der Heimweh-Gerlikoner Roger Greipl und Robin Hägele aus Frauenfeld haben im ersten Lockdown ein Mini-Album aufgenommen, das eine Zeit lang im deutschen Lörrach verschollen war.

Robin Hägele und Roger Greipl mit einer von 1989 stammenden Partitur von «Autumn Leaves» für eine Spieldose. Bild: Mathias Frei

Hildegard Knef, Frank Sinatra, Stevie Wonder: Wahrlich ein schriller Mix, wenn die besagten Recken in einem Auto einen Unfall bauen mit «Autumn Leaves» und «Co Co Corona Nuts». Oder auch: «Stranded Standards», das Minialbum von The Sidemen. Jahrelang waren Roger Greipl und Robin Hägele musikalische Sidemen. Im ersten Lockdown haben sie sich emanzipiert, haben gemacht, was sie machen wollten. Endlich, darf man sagen. Das Resultat: ein persönliches Best-of der beiden, sieben Songs, Jazz als musikalische Basis, als gemeinsamer Nenner ein beschwingtes Moment, das auch mal ausbrechen darf, und viele Querverweise, die auf eine Reise gehen durch die zeitgenössische Musikgeschichte. Greipl meint:

«Wir haben erfolgreich versucht, Perfektionismus zu vermeiden.»

Greipl und Hägele kennen sich seit Ende der 1980er-Jahre. An den Jamsessions des Frauenfelder Musiklehrers und Jazzmusikers Andi Reinhard lief man sich regelmässig über den Weg. Hier der Gerlikoner Greipl, der fürs ETH-Studium nach Zürich zog und heute Berufsmusiker ist. Man kennt ihn von den Aeronauten, King Kora, The Sheiks, Min Kings, Soulmaniacs oder neu auch von Jolly and the Flytrap. Dort der Frauenfelder Hägele, Münchner Wurzeln, einige Semester Jazzschule St.Gallen. Er spielte bei Schoch, Haller & Freunde sowie bei den Landärzten. Auch heute noch ist Hägele nicht weit, wenn in Frauenfeld zur Jamsession geladen wird.

Der Beginn von The Sidemen. Video: The Sidemen

Im Pingpong-Verfahren Songs entwickelt

Der erste Lockdown schaufelte Zeit frei. Bei Hägele, der das Projekt The Sidemen initiiert hat, war das nicht anders. Er sagt:

«Am Anfang war ‹Co Co Corona Nuts›.»

Hägele kennt eine Menge befreundeter Musiker. Er kontaktierte sie und fragte an, ob jemand einen Part zum Song beisteuern wolle. Greipl war einer, der antwortete. Schnell kam man überein, ein paar Songs im Pingpong-Verfahren gemeinsam zu produzieren. Der eine spielt einen Part ein, schickt ihn dem anderen, der dazu wieder etwas einspielt, und so weiter und so fort. Im Frühling 2020 ging's los, im August des gleichen Jahres war das Projekt eingespielt. Hägele sagt:

«Indem wir online simultan an Songs gearbeitet haben, war das vergleichbar mit einer Livesituation.»

In echt auf einer Bühne stehen werden sie aber wohl nie als The Sidemen. Auch als CD wird «Stranded Standards» ein rares Gut sein. Zuerst waren 100 Silberlinge geplant. Aber Greipl meinte: «50 reichen auch.» Diesen Januar waren sie eigentlich gepresst. Die Lieferung aus Deutschland war dann aber bis vor einem Monat im deutschen Grenzstädtchen Lörrach verschollen.

Video: Die Aeronauten

Für 40 Dollar ein Streichersatz aus Osteuropa

Hägele zeichnete für die Vocals verantwortlich, Greipl fürs Saxofon. Beide machten das Arrangement und spielten noch andere Instrumente ein. Rislane El Harat, die auch für Pepe Lienhard arbeitet, und Valerio Lepori sind Freunde von Greipl, die Musik beisteuerten. Hägele konnte aus Frauenfeld Carsten Peters und Ronny Stutz anwerben. Über eine Online-Plattform fanden sie für 40 Dollar die osteuropäische Violinistin Margarita Chernova, die einen Streichersatz einspielte. Die ganze Produktion kostete keine 1000 Franken. Peanuts im Vergleich zu Profiarbeiten.

Greipl kannte Hägele vor The Sidemen nur als Bassist. Hägele meint: «Als Bassist bist du in einer Band der Trottel. Also bitte keine Ideen einbringen.» Seinem Co-Frontmann attestiert Greipl eine gute Stimme und sagt:

«Bisher spielten wir mit. Aber nun konnten wir die Songs auswählen.»