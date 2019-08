Eine musikalische Begegnungszone - «Musig i dä Stadt» sei Dank Zwei Tage, zehn Bands und 1500 Besucher: Das war am Wochenende «Musig i dä Stadt» in Frauenfelds Altstadt. Ein wunderbar familiäres Ambiente machte sich auf dem Bankplatz und in der Freie Strasse breit. Christoph Heer

Die Frauenfelder Band Apple Juice India am Freitagabend am Musig i dä Stadt. (Bild: Andrea Stalder)

In der Vorschau verspricht das dreiköpfige OK von «Musig i dä Stadt», dass der zweitägige Anlass Schulkinder und Grossmütter, Hippies und Pfarrer, aber auch Stadtbus-Chauffeure und Tierärztinnen, ansprechen soll. Auch Nicht-Frauenfelder seien herzlich eingeladen, ein Hauch von Altstadt-Charme und Open Air Feeling zu erhaschen. Die Bühne steht wiederum mitten auf dem Bankplatz, die Festbankgarnituren sind schnell besetzt, beim Bierzapfhahn herrscht Hochkonjunktur. Und eines steht am Freitagabend schon nach wenigen Stunden fest: «Musig i dä Stadt» hält einmal mehr, was es verspricht – und zwar von A bis Z. Oder eben vom Automechaniker bis zum Zahnarzt.

Ein perfekt familiärer Rähmen

Das OK-Dreigestirn um Marco Kern, Stefan Rutishauser und Mike Surer hat es geschafft, aus dem Festival eine wunderbare Oase mit viel guter Musik und noch mehr Gemütlichkeit zu machen. Bei Kern ist die Freude bereits am Freitag gross:

«So früh am Abend – und schon derart viele Besucher. Genial.»

Die Grössenordnung von ungefähr 500 Besuchern pro Abend solle als Markenzeichen bleiben. In diesem noch familiären Rahmen sei es nämlich perfekt. Zudem wolle man der Stadt danken für ihre Unterstützung und auch den Anwohnern für ihre Toleranz.

«Musig i dä Stadt», ursprünglich nach Aussage von Marco Kern aus einer Furzidee entstanden, hat sich längst zu einem hochstehenden und hervorragend organisierten Festival gemausert. Hochstehend sind übrigens auch die Leistungen der Bands. The Solar Temple, Prince Jelleh und Pätschwerk wissen am ersten Festivalabend das Publikum zu begeistern. Und auch Stadtpräsident Anders Stokholm, der als Besucher vor Ort ist, meint:

«Das ist der beste Beweis, dass unsere Stadt lebt.»

Den musikalischen Auftakt machen in diesem Jahr Apple Juice India: Vier talentierte Jungs aus Frauenfeld und Gachnang, die wenig bis gar nicht nervös sind, ehe sie ins Scheinwerferlicht treten.

«Das hat unglaublichen Spass gemacht. In der eigenen Stadt aufzutreten, das ist megacool.»

Das sagen Fabrice Schläpfer (14, Bass), Philipp Schweizer (19, Schlagzeug), Liam Haller (16, E-Gitarre, Gesang) und Simon Kienast (16, Piano, Gesang). Diese vier Nachwuchsmusiker lassen aufhorchen. So sagt Besucherin Martina Häfelfinger (Oberneunforn), dass die Jungs einen tollen Job gemacht haben: «Die haben unglaublich grosses Potenzial. Weiter so.»

