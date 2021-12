Musik Von Swing bis Pop: Der Belcanto-Chor Frauenfeld singte mit Weltklassemusikern bekannte Weihnachtslieder vor Ende November sorgte der Belcanto-Chor in der Katholischen Kirche Frauenfeld für vorweihnachtliche Stimmung. Für den kommenden Sonntag und Montag stehen zwei weitere Konzerte auf dem Programm.

Der Belcanto-Chor führte in der Katholischen Kirche St.Nikolaus in Frauenfeld ein weihnachtliches Konzert vor. Bild: PD

Ein Paukenschlag erklingt, dann herrscht Stille. Das Publikum wartet gespannt auf das kommende Spektakel. Der Belcanto-Chor Frauenfeld und die vier talentierten Musiker sorgten Ende November in der Evangelischen Kirche in Aadorf und in der Katholischen Kirche St.Nikolaus in Frauenfeld für eine feierliche Atmosphäre. Wie der Konzerttitel «Swinging Christmas» verrät, wurden den Besuchern bekannte Weihnachtslieder in den Musikstilen Swing und Pop geboten.

Darunter befanden sich Klassiker wie «A Holly Jolly Christmas» oder «Santa Claus is coming» sowie ganz feine Stücke wie «Little Baby Jesus Christ» oder «Shine». Eine gut geübte Band begleitete dabei den Chor. Zwischendurch unterhielten Chico Freeman, Reto Weber, Roger Näf und Roland Hofer das Publikum mit Instrumentalstücken.

Der Chor geht diesen Sonntag, 11. Dezember, in Steckborn und am Montag, 12. Dezember, in Wülflingen in zwei weitere Runden. (red)