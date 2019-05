Musikgesellschaft Uesslingen feiert: Musik hält Freunde ein Jahrhundert zusammen Die Musikgesellschaft Uesslingen feierte ihr hundertjähriges Bestehen mit einem zweitägigen Fest. Am Festakt am Samstag überbrachten verschiedene Musikvereine und Persönlichkeiten ihre Glückwünsche. Manuela Olgiati

Die Musikgesellschaft Uesslingen spielt zur Feier des Tages ein Konzert. (Bild: Manuela Olgiati)

Frische Klänge, dazu standen die Fähnriche der Vereine Spalier, und es versammelten sich ganze Generationen am Samstag im Festzelt. Das 100-Jahr-Jubiläum der Musikgesellschaft Uesslingen wurde mit einer Uraufführung gefeiert. Eine einleitende Fanfare, aus der Ferne eine rufende Trompete. Die Melodie schenkte der Ballade im Dur-Teil eine Umarmung und liess die Gedanken im Moll-Teil über die Vergangenheit und Zukunft kreisen. So beschrieb Komponist Roger Ender sein Werk.

«Zämehalt» heisst das Jubiläumsstück, das die Musikgesellschaft am Samstagabend unter der Leitung ihres Dirigenten Mirco Capra uraufführte.

«Zusammenhalt ist das, was es braucht, dass man nach 100 Jahren gemeinsamem Musizieren, immer noch so gut aussieht.»

Das sagte Ender, der schon mehrfach Blasmusikwerke komponiert hat. Der Zusammenhalt werde in der MG Uesslingen auch in Zukunft ein tragendes Element sein. Deshalb habe ihn Zusammengehörigkeit zu dieser Komposition verleitet.

Viele Ehemalige am Jubiläumsfest

OK-Präsident Hans-Peter Wägeli sprach vom musikalischen Ausgleich und von Dankbarkeit. Unter die über 300 Gäste mischte sich auch ein ehemaliger Präsident, Martin Müller. Ab 1959 und 16 Jahre lang hatte er den Verein geleitet. Deshalb stand auch diese Feier im Zeichen der Freundschaften. Ehemalige Dirigenten traten in ihren Musikvereinen auf. Einer war Andreas Zuber von der Musikgesellschaft Märstetten.

«Vor 30 Jahren und immer mal wieder übe ich mit den Uesslinger Musikanten Noten ein.»

Das Jubiläumsfest wurde mit dem Aufritt vom Musikverein Wuppenau bereichert. Am Freitag trat der Musikverein Stammheim auf.

Ursi Rieser, Vereinspräsidentin der MG Uesslingen, sprach von einem verbündeten Miteinander. Am Jubiläumsfest werden auch zwei langjährige Musikanten, Hans-Peter Wägeli und Werner Dickenmann, für 50 Jahre Vereinstreue geehrt. Trompeterin Marina Rieser führte charmant durch das Programm.

Am 15. Januar 1919 wurde die Musikgesellschaft Uesslingen mit sieben Musikanten gegründet. Ruth Gubler, Präsidentin des Thurgauer Kantonalmusikverbandes, spielte in ihrem Grusswort auf die Wechselwirkung mit musizierenden Frauen an. 1969 feierte der Verein, verbunden mit der Fahnenweihe, sein 50-jähriges Bestehen. Erstmals wurden in jenem Jahr zwei Jungbläserinnen in den Verein aufgenommen.

«Musik wäscht Alltagsstaub von der Seele»

Die Uesslinger Musikanten stimmten Literatur vom «Sorgenbrecher» an. Gemeindepräsidentin Elisabeth Engel traf mit dem Zitat, dass «die Musik den Staub des Alltags von der Seele wäscht» den Zeitgeist. Die Musik bringe Freude und fördere gesellige Stunden. Die begnadeten Musikanten lobte ein weiterer Redner: Grossratspräsident Turi Schallenberg verglich Musik mit einem Fitnessprogramm, das für überzeugende Auftritte bereit sei.

Dann stimmten die Uesslinger Musikanten den Marsch «San Carlo» an, den sie auch am Thurgauer Kantonalmusikfest zum Besten geben. Natürlich verlangten die Zuhörer nach Zugaben. Für die Stärkung am Fest sorgte der Winzerverein Iselisberg und die Mosteria Bussinger mit spendierten Weinen und Apfelgetränken. Die Party stieg hernach mit den lüpfigen Gino-Boys und einem Auftritt des Männerchors Buch.