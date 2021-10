Musik Attack:Now – Zwei Tage voller Heavy Metall im Eisenwerk Frauenfeld Am Freitag und Samstag fand das Metalfestival Attack:Now statt. Unser Korrespondent war da. Er berichtet von Trommelfellattacken, langen, fliegenden Haaren und einer Veranstaltung, die man erlebt haben muss.

Die deutsche Band Thron am Metalfestival Attack:Now im Eisenwerk Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Da dröhnt es so richtig aus den Lautsprechern. Das am Freitag- und am Samstagabend waren nicht bloss Konzerte, das waren regelrechte Trommelfellattacken. Halt genau so, wie sich das gehört, für einen Anlass dieses Genres. Ein Musikstil der nicht jedermanns Sache ist, doch das sollte man erlebt haben. Und auch wer ansonsten eher auf Helene Fischer oder DJ Bobo steht, kann sich hierbei amüsieren. Lange Haare zu haben ist dabei nicht zwingend, doch von Vorteil, wenn man gewillt ist zu headbangen.

Am Freitag standen unter anderem die Winterthurer Band Megaton Sword oder die Band Stallion aus Baden-Württemberg auf der Bühne. Will heissen, Heavy Metal vom Feinsten. Schon hier füllte sich das Eisenwerk Frauenfeld mit vielen Fans, ebenso dann auch am Samstag.

Heimspiel für Vomitheist

Jonathan Trüeb, Organisator des Metalfestivals Bild: Christoph Heer

Das Attack:Now findet am vergangenen Wochenende zum dritten Mal statt, aber zum ersten Mal an zwei Abenden. Für die Organisatoren rund um Jonathan Trüeb war es schon von Beginn an wichtig, für einen tadellosen Ablauf des Festivals zu sorgen. Er sagt:

«Das ist uns überaus gelungen, daher geht mein Lob an mein ganzes Team und alle Helferinnen und Helfer. Denn wenn die unterschiedlichsten Zahnräder, ob Technik, Gastronomie, oder Einlasskontrolle, nicht ineinandergreifen, wird es schwierig, für ein tolles Konzerterlebnis zu sorgen.»

Alles richtig gemacht, bleibt da nur zu sagen und dieses Kompliment kommt von verschiedensten Seiten. «Einfach herrlich, wieder einmal so einen klasse Konzertabend zu besuchen. Für mich ist es nach knapp zwei Jahren das erste Livekonzert», sagt ein Besucher aus der Region Aadorf. Sein Kumpel bestätigt und fügt an, «hier kennt man sich oder lernt sich kennen, das spielt keine Rolle. Wir sind eine grosse Familie und lieben unsere Musik von A bis Z», sagte er kurz nach dem Gig der einheimischen Vomitheist.

Eine Frauenfelder Old-School-Death-Metal-Band, die den Samstag musikalisch eröffnete. In der Death-Metal-Szene ein unverzichtbar gewordener Name ist Thron. Die Band aus Deutschland hat mit ihren Tonträgern, aber auch mit ihren Liveauftritten, schon oft für Furore und Erfolge gesorgt.

Die Band Thron aus Baden-Württemberg. Bild: Reto Martin

Nicht anders ist das an diesem Samstagabend. Arme nach oben ausgestreckt, Finger gespreizt und Haare die einem Helikopterpropeller gleichkommend. Death Metal vom Akkuratesten. Ein Besucher aus Winterthur bereut zwar, dass er den Freitag verpasst hat, «doch dafür gebe ich am Samstag Vollgas. Das geht ab hier, unglaublich.»

Die Band Thron am Metalfestival in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Gleichzeitig haben die Damen hinter den Tresen alle Hände voll zu tun, headbangen macht nämlich immensen Durst und dieser will gelöscht werden. Das Publikum setzt sich aus Besuchern aus Basel, Olten, Deutschland und auch Einheimischen zusammen, erklärt Jonathan Trüeb. «Coole Sache, wie auch die Bands immer wieder ihre eigenen Fans mitbringen», sagt das Mitglied der organisierenden Ironcrew und will sich gleichzeitig bei Hyposound für die gelungene Zusammenarbeit bedanken. Hyposound war für die Audio- und Lichttechnik zuständig.

Schlussendlich geht das Metalfestival zu Ende. Es mag bei manchem dröhnende Ohren und vielleicht auch ein klein wenig Schwindel – Headbangen sei Dank – hinterlassen haben. Nichtsdestotrotz freuen sich die Fans auf möglichst baldige Wiederholung. Das am besten wieder im Eisenwerk.