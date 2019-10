Münchwiler Gemeindepräsidiums-Kandidatin Nadja Stricker: «Ich will bewirken, dass in der Gemeinde wieder mehr miteinander gearbeitet wird» Die Münchwiler Gemeinderätin Nadja Stricker kandidiert für das Gemeindepräsidium. Sie wäre die erste Gemeindepräsidentin im Bezirk Münchwilen. Roman Scherrer

Nadja Stricker kündigte am Donnerstagmorgen ihre Kandidatur für das Münchwiler Gemeindepräsidium an. (Bild: PD)

Verglichen mit den gewohnt zurückhaltenden Aussagen hiesiger Lokalpolitiker kam es einer klaren Zusage gleich: «Es ist eine Option, die ich mir überlege», sagte die Münchwiler Gemeinderätin Nadja Stricker Anfang Oktober auf die Frage, ob sie als Gemeindepräsidentin des Bezirkshauptorts kandidieren wird. Wenige Tage zuvor kündigte der amtierende Gemeindepräsident Guido Grütter überraschend seinen vorzeitigen Rücktritt per Ende Mai 2020 an.

Am Donnerstagmorgen macht Nadja Stricker in einer Medienmitteilung klar: Sie wird als Gemeindepräsidentin kandidieren. «Ich denke, dass ich aus meinem Berufsleben die nötigen Fähigkeiten für das Amt mitbringe», sagt Stricker, die seit 2015 als FDP-Mitglied im Münchwiler Gemeinderat politisiert und für das Ressort Finanzen und Gesundheit verantwortlich zeichnet.

Der Münchwiler Gemeinderat in der Zusammensetzung der Legislatur 2019-2023. Nadja Stricker (rechts) zeichnet für das Ressort Finanzen und Gesundheit verantwortlich. (Bild: PD)

Erfahrung als Gemeindeschreiberin und Lokaljournalistin

Tatsächlich hat sie einiges an Erfahrung vorzuweisen, das sie als Gemeindepräsidentin prädestiniert. So arbeitet sie seit acht Jahren als Gemeindeschreiberin von Rickenbach. Zuvor war sie während 15 Jahren im Lokaljournalismus tätig, unter anderem als Redaktionsleiterin der «Wiler Zeitung». Für die 46-Jährige ist denn auch klar: «Die Kandidatur ist für mich ein logischer nächster Schritt.»

Aufgewachsen ist Nadja Stricker auf der St.Galler Seite des von der Kantonsgrenze geteilten Mörikon. «Ich fühle mich aber als Ur-Münchwilerin», sagt sie. Durch den Besuch der dortigen Schule und Vereinsmitgliedschaften habe sie sich in ihrer Jugend schon immer nach Münchwilen orientiert.

Geschlechterfrage stellte sich ihr nicht

Im Bezirk Münchwilen wäre Nadja Stricker die erste Gemeindepräsidentin. Die Geschlechterfrage stellte sich für sie hinsichtlich ihrer Kandidatur allerdings gar nicht:

«Ich halte auch nichts von Quoten.»

Es gebe viele Frauen, die fähig seien, das Amt einer Gemeindepräsidentin auszuüben, es aber nicht versuchen. «Und ich mache es jetzt.»

Die Frage stellt sich aber: Weshalb will sie sich das antun? Der amtierende Gemeindepräsident Guido Grütter trat unter anderem deshalb zurück, weil ihm persönliche Angriffe zu viel wurden und er die Mitwirkung der kritisierenden Bevölkerung vermisste. Ähnlich äusserte sich schon sein Vorgänger Lorenz Liechti, der Ende 2010 eine Kandidatur für eine weitere Amtsperiode zurückzog. Nadja Stricker sagt:

«Ich bin nicht Guido Grütter und nicht Lorenz Liechti.»

Es sei klar, dass man in die Schusslinie gerate, wenn man in der Politik wirke. «Ich hoffe aber auf eine neue Dynamik und will bewirken, dass in der Gemeinde wieder mehr miteinander als gegeneinander gearbeitet wird.»

Eine solche Mitarbeit der Münchwilerinnen und Münchwiler erachtet Stricker beim aktuellen Prozess der Ortsplanungsrevision als zentral. Vor allem, wenn es darum geht, den neuen Zonenplan auszuarbeiten. «Dabei geht es um die Gestaltung des Dorfs. Deshalb hoffe ich, dass die Bevölkerung mitwirkt», betont Stricker.

Der erste Wahlgang für die Ersatzwahl ins Münchwiler Gemeindepräsidium findet am 9.Februar statt. Unabhängig davon wird Nadja Stricker im gleichen Monat nach vielen Jahren ihren Posten als Juniorinnenobfrau beim FC Münchwilen an ihren «Wunschnachfolger» übergeben. «Ich könnte nicht abtreten, hätte ich keine Nachfolge regeln können.»