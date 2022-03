Münchwilen Wie entsteht eine Comic-Figur? Eine Cartoonistin unterrichtet Kinder in der Bibliothek Am Wochenende vom 26. und 27. März haben Bibliotheken schweizweit zu einem vielfältigen Programm eingeladen. Auch jene in Münchwilen beteiligte sich mit kreativen Veranstaltungen. Bei der Cartoonistin Angela Oberhänsli lernen Kinder, wie eine Comic-Figur entsteht.

Cartoonistin Angela Oberhänsli zeichnet die Comic-Gesichter vor. Bild: Maya Heizmann

In der Kinderbuchabteilung der Bibliothek Münchwilen geht es lustig zu und her. Fünf Mädchen und sechs Buben freuen sich, die speziellen Köpfe, die von Angela Oberhänsli vorgezeigt werden, nachzuzeichnen.

«Ein Comic-Gesicht besteht erst einmal aus Kreisen», sagt die Künstlerin. Mit Kreisen für Kopf, Nase, Augen, Pupillen, Ohren oder Mund entstehen verschiedene Gesichtszüge, erklärt sie. Die Kinder sind begeistert. Sie lachen, flüstern, zeichnen und radieren. Mit ein paar Strichen verändern sich die Gesichtsausdrücke der Comics. Mal fröhlich, verliebt, böse, griesgrämig oder gelangweilt. Jedes Kind zeichnet trotz Vorlage individuell und kreativ seine Comic-Gesichter. «Das ist ja ganz einfach», freut sich Mathia und zeigt seine kunstvollen Ergebnisse den anderen Kindern.

Mathia zeigt stolz seine Ergebnisse. Bild: Maya Heizmann

Geschichten in japanischem Stil erzählt

Auch an den darauffolgenden Tagen hat sich das Bibliotheksteam um ein abwechslungsreiches Programm bemüht. Am Samstag hat man Kindern zwischen vier und sieben Jahren Geschichten im sogenannten Kamishibai-Stil vorgelesen. Das «Papiertheater» ist eine Erzählart, die aus dem Japanischen stammt. Ein Erzähler zeigt ein Bild nach dem anderen und erzählt eine Geschichte dazu. Am Sonntag stellte Marianne Sax aus Frauenfeld aktuelle Buch-Neuheiten für Erwachsene vor.