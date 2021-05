Münchwilen Tabuthema auf der Bühne: Münchwiler Schüler befassen sich mit Depressionen Im Laufe des Lebens beschäftigt sich fast jeder, ob persönlich betroffen oder als Aussenstehender, mit dem Thema Depression. Die Sekundarschule Waldegg hat in Zusammenarbeit mit dem Theater Bilitz für Aufklärung gesorgt.

Das Theater Bilitz zeigt sein Stück «S.O.S» in der Münchwiler Sekundarschule Waldegg. (Bild: Christoph Heer)

Der Antrieb ist weg, das Kind im Sinkflug. Für Eltern und Freunde ein Warnsignal, vorausgesetzt, man schaut hin. Ein Stimmungstief, eine Krise, Lustlosigkeit oder doch eine Depression? Für Laien ein schwieriges Unterfangen, dies rechtzeitig und mit der nötigen Empathie zu erkennen.

Diesem Thema widmet sich das 100-minütige Forumstück des Theaters Bilitz. Unverblümt wird aufgezeigt, was alles schieflaufen kann. Im Privaten, in der Schule, im Freundeskreis oder im Sport. Depressive Verstimmungen wahrnehmen, darüber reden und Verständnis zeigen: Gar nicht so einfach, denn leider gilt dieses Thema – nicht nur bei Jugendlichen – immer noch als Tabuthema.

Christina Benz, Sonia Diaz, Agnes Caduff, Michael Fuchs und Roland Lötscher vom Theater Bilitz gelingt es mit ihrem Stück «S.O.S» von der ersten Minute an, die Sekundarschülerinnen und -schüler in ihren Bann zu ziehen. Ein aktives Mitgestalten der Schüler funktioniert ebenso, wie für richtige Aufklärung zu sorgen.

Die interaktive Form von «S.O.S» hält sich zwar zurück mit Ratschlägen, ermöglicht aber dahingehend vermehrt, sich selber zu reflektieren und unterschiedlichste Lösungsansätze – bis hin zum Zeitpunkt des Miteinbezugs einer Fachperson – auszuprobieren. Zuhören, mitfühlen, jedoch nicht mitleiden, Verständnis zeigen, Hilfe annehmen. Es gibt zahlreiche «richtige und wichtige» Vorgehensweisen, lediglich nichts tun und Warnzeichen ignorieren, sind der absolut falsche Weg; denn treffen kann die Krankheit Depression jeden.