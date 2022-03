Münchwilen Künftig mit Barriere und Ampel: Neuralgische Münchwiler Kreuzung wird zur Baustelle Am 4. April starten in Münchwilen die umfangreichen Umbau- und Sanierungsarbeiten an der Verzweigung Frauenfelder-/ Eschlikonerstrasse. Das bedeutet grössere Einschränkungen sowohl für Strassen- als auch Bahnbenutzer.

Das Gleis der Frauenfeld-Wil-Bahn führt in Münchwilen über die Kreuzung Frauenfelder-/Eschlikonerstrasse. Bild: Olaf Kühne

«Die Sanierung des Knotens Frauenfelder-/Eschlikonerstrasse ist ein komplexes Verkehrsinfrastrukturprojekt», schreibt die Gemeinde Münchwilen in ihrer Mitteilung. Tatsächlich ist die fragliche Verzweigung südlich der Villa Sutter seit Jahren Thema im Hinterthurgauer Bezirkshauptort. Nicht zuletzt, weil sie einen der letzten ungesicherten Bahnübergänge entlang der Frauenfeld-Wil-Bahn beherbergt.

So sind denn die nun anstehenden Bauarbeiten ein Gemeinschaftsprojekt der Bahnbetreiberin Appenzeller Bahnen AG, der Gemeinde Münchwilen sowie des kantonalen Tiefbauamtes.

Die Frauenfeld-Wil-Bahn macht die Umgestaltung der Strassenverzweigung knifflig. Bild: PD

Der Baubeginn ist auf Montag, 4. April, angesetzt. Voraussichtlich bis im November soll gebaut werden, wobei dann für Sommer 2023 noch die Aufbringung der Deckschicht sowie die Fertigstellungsarbeiten auf der Agenda stehen. Sowohl Strassen- als auch Bahnbenutzer müssen sich auf grössere Einschränkungen und Umstellungen einstellen. So wird planmässig vom 1. bis 23. Oktober der Bahnverkehr vollständig eingestellt werden. Während dieser Zeit werden Ersatzbusse verkehren.

Einbahn auf der Frauenfelderstrasse

Schon ab dem 4. April betroffen sind hingegen Strassennutzer. In einer ersten Phase bis Juni wird der Verkehr auf der Frauenfelderstrasse als Einbahn Richtung Wil geführt. In diese Richtung können auch Autos von der Eschlikonerstrasse her einbiegen. Richtung Frauenfeld ist ab dem Kreisel Q20 eine Umleitung signalisiert.

Von Juli bis November bleibt zwar das Einbahnregime bestehen, indes ist die Zufahrt von der Eschlikonerstrasse her komplett gesperrt. Auch hier wird eine Umleitung signalisiert.

Die Frauenfelderstrasse erhält künftig Abzweigespuren. Bild: Olaf Kühne

Noch vor dem eigentlichen Baustart, noch im März, stehen im angrenzenden Alfred-Sutter-Park Holzungsarbeiten an. Während dieser Zeit sei mit «kurzfristigen Verkehrseinschränkungen zu rechnen», wie die Gemeinde weiter mitteilt.

Im Zuge dieser monatelangen Bauarbeiten werden nicht nur die Murgbrücke in Stand gesetzt, die Beleuchtungen sowie die Werkleitungen erneuert. In erster Linie wird der Bahnübergang gesichert, was wiederum künftig bei geschlossener Barriere auch Auswirkungen auf den Verkehr auf der Frauenfelderstrasse haben wird.

Gregor Kretz,

Leiter Bau und Umwelt, Gemeinde Münchwilen. Bild: PD

«Für den besseren Verkehrsfluss werden aus allen Richtungen Aufspurungen erstellt», sagte deshalb Gregor Kretz, Leiter Amt für Bau und Umwelt bei der Gemeinde Münchwilen, bei der Bauauflage gegenüber unserer Zeitung. Will heissen, dass Autos künftig auf der Frauenfelderstrasse Richtung Eschlikonerstrasse eigenen Abbiegespuren erhalten werden, sodass Geradeausfahrende nicht blockiert sein werden.

Weil die umgestaltete Kreuzung mehr Platz braucht, musste der Kanton als Bauherr gleich von vier Anrainern Land erwerben, namentlich vom Verein Villa Sutter, der Post, der Raiffeisenbank sowie vom Eigentümer von «Ali’s Kebab House».