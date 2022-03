Müllheim Schnupperschwingen mit Samuel Giger: Thurgauer Nachwuchs bereitet sich vor Im Hinblick auf das kantonale Schwingfest in Müllheim am 1. Mai gab Samuel Giger 23 Buben Einblick ins Training. Der Profi hat ebenfalls mit sieben Jahren angefangen. Inzwischen hat er schon 46 Kränze gewonnen.

Die 23 Teilnehmer des Schnupperschwingens mit Samuel Giger. Bild: PD/Kirsten Oertle

Als Einstimmung auf das Thurgauer Kantonale Schwingfest in Müllheim vom Sonntag, 1. Mai, führte Profi Samuel Giger 23 Buben im Alter von sieben bis 16 Jahren in den Sport ein. Organisiert wurde das Schnupperschwingen vom Schwing-Club am Ottenberg. Unter der fachkundigen Anleitung des Kilchberg-Schwinget-Siegers 2021 wärmten sich die Buben auf. Spielerisch erklärte Giger ihnen dann die Technik des Schweizer Nationalsports. Die verschiedenen Griffe wurden geübt, anschliessend gab es Kraft- und Konditionseinheiten.

Giger hat auch mal klein angefangen. Der 24-jährige Lastwagen-Chauffeur schwingt seit seinem siebten Lebensjahr und kann bereits 46 Kränze verbuchen. Derzeit trainiert er sieben- bis achtmal pro Woche für die kommende Saison.

Wichtig: Unterstützung der Eltern

Das Schnupperschwingen fand in der Schwinghalle Weinfelden statt. Franz Keller, Ehrenpräsident des Schwing-Clubs am Ottenberg, betont, wie wichtig es ist, dass die Eltern ihre Kinder im Sport unterstützen:

«Können die Mütter hinter dem Schwing-Hobby der Söhne stehen, ist die halbe Miete bezahlt – sind es doch meistens sie, die sich um die Sägemehl-Wäsche kümmern.»

Im zweiten Teil des Abends stiess der Schwingklub Rottal aus Luzern dazu. Sie sind nebst dem Schwingklub Burgdorf der zweite Gast- und Partnerclub am Kantonalen Schwingfest. Bevor sie sich ans Training mit den Aktiven des Schwing-Clubs am Ottenberg machten, überbrachten die Rottaler einen Jassteppich mit Thurgauer Wappen als Ehrengabe für das Schwingfest. (red)