Müllheim hat im zweiten Wahlgang nun eine Auswahl Vreni Jung und Kurt Lauper bewerben sich um den freien Sitz im Gemeinderat. Beim ersten Wahlgang im Juni gab es nur einen Kandidaten für zwei Sitze, beim zweiten Wahlgang im September kommt es nun zu einer Kampfwahl. Stefan Hilzinger

Der Entscheid fällt am 23. September an der Urne. (Bild. Donato Caspari)

Zwei Sitze waren frei, diesen Frühsommer, als die Müllheimer zum ersten Mal wählten. Doch lediglich ein Kandidat stellte sich zur Verfügung: Urban Bernhardsgrütter von der CVP. Er wurde am 10. Juni dann auch prompt in den Gemeinderat gewählt – und der Gemeinderat setzte den zweiten Wahlgang für den noch freien Sitz auf den 23. September an.

Hier kommt es nun zu einer Kampfwahl. In das offene Rennen sind bisher Vreni Jung und Kurt Lauper gestiegen. Beim zweiten Wahlgang gelten andere Spielregeln als beim ersten. Es zählt bereits das relative Mehr. Das heisst, wer die meisten Stimmen hat, ist gewählt, auch ohne dass er oder sie das absolute Mehr erreicht. Es gibt beim zweiten Wahlgang auch keine offiziellen Kandidatenlisten mehr.

Ein Landmeitli mit Behördenerfahrung

Vreni Jung, Kandidatin. (Bild:PD)

Vreni Jung wohnt seit zehn Jahren in der Gemeinde. Die gelernte Detailhändlerin und Kauffrau arbeitet im Dorfladen von Amlikon. Jung hat zwei erwachsene Kinder, ist geschieden. Sie gehört keiner Partei an.

Jung bringt Erfahrung aus Behörden-Arbeit mit. An ihrem früheren Wohnort Rapperswil-Jona war sie Mitglied der Schulbehörde und der Rechnungsprüfungskommission. «Ich bin ein Landmeitli», sagt sie von sich. Ihr gefalle das noch überschaubare, ländliche Dorf und die Natur darum herum, daher sei sie auch in den Thurgau und nach Müllheim gezogen. In Rapperswil habe es sie zunehmend gestört, das alles zugebaut worden sei. Als Gemeinderätin wolle sie sich dafür einsetzen, dass dieses «attraktive Daheim mit viel Lebensqualität erhalten bleibt». Da sie in Kürze in Pension gehe, habe sie auch Zeit für ein Engagement in der Behörde. «Ich möchte mich für Müllheim und die Bevölkerung einsetzten», sagt sie.

Ein Samariter und Laiendarsteller

Kurt Lauper, Kandidat. (Bild: PD)

Kurt Lauper wohnt mit Familie bereits seit 40 Jahren in Müllheim. Er hat zwei erwachsene Söhne. Der gelernte Elektromechaniker ist 67. Bis zur Pensionierung arbeitete er bei Stadler in Bussnang. In Müllheim war er lange Jahre Präsident des Samaritervereins. Ein weiteres Hobby ist die Schauspielerei, wo er unter anderm bei der «Bühni Wyfelde» mitwirkt. Auch Lauper ist parteilos. Er gehört zum Umkreis der einst im Dorf aktiven Gruppierung «Pro Müllheim». Seit einigen Jahren amtet er als Urnenoffiziant. «Als aktiver Stimmbürger interessieren mich die Geschicke unseres Dorfes», sagt er. Lauper ging eigentlich davon aus, dass sich schon für den ersten Wahlgang sicher zwei Kandidaten finden werden. Da dies ausblieb, kandidiert er nun selbst. «Ich habe Zeit und fühle mich fit für das Amt», sagt Lauper. Er stehe für eine eher linke, sachbezogene Politik ein.

Die Ersatzwahl ist nötig, weil Mathias Tschanen und Felix Goldinger per Ende Amtsjahr aus dem Müllheimer Gemeinderat zurückgetreten sind.