Müllheim hat eine Turnhalle voller Schwung Die turnenden Vereine Müllheim zeigen mit ihrer

Darbietung «Mein Block» ein kurzweiliges Programm. Manuela Olgiati

Der Damenturnverein schwingt das Tanzbein. (Bilder: Manuela Olgiati)

Kein Platz blieb frei in der Wielhalle Müllheim an den beiden Aufführungen der Turnvereine vom vergangenen Samstag. Am Nachmittag bot die Familienvorstellung eine willkommene Abwechslung. Am Abend wurden auf der Müllheimer Bühne akrobatische Nummern gezeigt, aber auch Möbelstücke herum gerückt. Mit elf Nummern aus allen Abteilungen zeigen die Turnerinnen und Turner beste Unterhaltung – von der Wohnungssuche über die Besichtigung bis zum Zügeltag, denn das Motto der Turnshow lautet «Mein Block».

So macht ein Waschtag noch mehr Spass



Zwischen den Nummern sorgen Sketche für Heiterkeit, schliesslich ist schön was los, wenn ein Wohnungsmieter gesucht wird. Auch turnerisch geht es ziemlich turbulent zu und her. Dazu erklingt mitreissende Musik. Mit der Mädchenriege klein kann Zirkusluft geschnuppert werden. Die Jugi klein fährt mit einer Bodenübung fort. Und dank der Mädchenriege gross macht ein Wäschetag noch mehr Freude. Die Jugi gross zeigte eine tolle Show am Barren. Beim Frauenturnverein unter der Leitung von Ingrid Bissegger sind Küchenprofis schwungvoll im Einsatz.



Tanzende Möbelstück: Der Männerturnverein tritt auf.

Dass man in Müllheim als Maler Akrobatik auf der Leiter ausführen kann, zeigte der Turnverein ganz in Weiss. Ebenso hauen sie am Polterabend auf den Putz. Dann geht der Damenturnverein mit einer Tanzeinlage zum Klassentreffen. Sie brillieren auch synchron am Barren. Viel Applaus erhält der Männerturnverein. Verkleidet als Möbelstücke tanzen sie über die Bühne. Das glückliche Ende feiert die Turnerfamilie mit einem Hochzeitstanz.