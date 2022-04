Müllheim «Alle leisten ihren Beitrag»: Die Vorbereitungsarbeiten für das Kantonale Schwingfest in Müllheim sind in vollem Gange Diesen Sonntag, 1. Mai, geht es um den Muni: In Müllheim treten rund 160 Schwinger gegeneinander an. Manuel Strupler und Mathias Tschanen vom Organisationskomitee berichten von den Vorbereitungsarbeiten und verraten, wen von den 160 Schwingern sie gerne auf dem Siegertreppchen sehen würden.

Mathias Tschanen und Manuel Strulper begutachten den Aufbau der Tribünen. Bild PD / Kirsten Oertle

400 Meter Kabel, 100 Helfer und 50 Tonnen Material für zwei Tribünen: Die Vorbereitungsarbeiten für das 116. Kantonale Schwingfest laufen. Das Festgelände beim Oberstufenzentrum Rietwies in Müllheim erstreckt sich über zwei Hektaren. Mitgeholfen haben auch ehemalige und aktive Schwinger wie Stefan Burkhalter, Samuel Giger oder Dominic Schneider. Manuel Strupler, Präsident des Organisationskomitees, sagt dazu:

«In unserem Sport ist es normal, dass man mithilft. Alle leisten ihren Beitrag, sei es beim Aufbau, in der Festwirtschaft oder einer anderen Aufgabe.»

Strupler schätzt bereits die Vorbereitungszeit, dass man nach der Pandemie wieder gemeinsam etwas machen und bewegen kann. Der Höhepunkt ist für ihn aber, wenn das Schwingfest losgeht. «Als ehemaliger Schwinger bin ich mit dem Herz sehr nahe dran, wenn die Schwinger einlaufen, das Alphorn erklingt und der Jodelchor loslegt. Es ist sehr emotional.» Seine Favoriten sind natürlich die Thurgauer Schwinger, etwa Dominic Schneider und Samuel Giger.

«Aber wir haben starke Gäste. Es liegen für die Thurgauer also durchaus Stolpersteine auf dem Weg zum Sieg.»

Die Helferinnen und Helfer auf der Tribüne. Bild: PD / Kirsten Oertle

Über 400 Helferinnen und Helfer für die Gäste

Auch Mathias Tschanen, Vizepräsident des OK, hilft beim Aufbau. «Was noch fehlt, sind Installationen für Strom und Wasser sowie diverse Details. «Als Nächstes wird der Gabentempel eingerichtet», erzählt er. Das Team rechnet bei schönem Wetter mit 5000 bis 6000 Gästen. Das auch, weil es in den letzten zwei Jahren schwierig war, Anlässe durchzuführen.

Organisiert wird das Schwingfest vom Schwingclub Ottenberg und dem Turnverein Müllheim. Am Sonntag, 1. Mai, werden rund 450 Helferinnen und Helfer im Einsatz sein, erzählt Tschanen. Es gilt, viele Aufgabenbereiche zu bewältigen; Dopingkontrollen, Kampfgericht und Parkplatzeinweiser sowie die Umrahmung des Festes durch einen Jodelchor und die Musikgesellschaft.

«Wir möchten, dass die Leute heimgehen und sagen: Das war ein tolles Fest.»

Das Programm des Kantonalen Schwingfests in Müllheim Am Donnerstag, 28. April, eröffnet um 18 Uhr der Gabentempel mit Festwirtschaft. Interessierte können am Samstag, 30. April, am Schnupperschwingen von 10 bis 11.30 Uhr teilnehmen. Geschwungen wird dann am Sonntag, 1. Mai. Das Festgelände öffnet um 6.30 Uhr, die Siegerehrung findet voraussichtlich um 18 Uhr statt. (jab)

Tschanen freut sich, wieder ein Fest unter normalen Bedingungen durchführen zu können. «In einem Jahr mit einem Eidgenössischen Schwingfest ist das Thurgauer Schwingfest eines der ersten Kantonalen und ein Höhepunkt für die lokale Schwingersaison», sagt Tschanen. Er wünscht sich, dass ein Thurgauer Schwinger Festsieger wird. Er schätzt, dass von den teilnehmenden rund 160 Schwingern etwa 70 aus dem Apfelkanton stammen. Zu den Siegeschancen sagt er:

«Im Schwingsport gibt es immer die Möglichkeit, dass Nachwuchstalente auf sich aufmerksam machen können, dass plötzlich Jungtalente oder totale Aussenseiter ganz weit nach vorne kommen.»

Das Schwingfest wird vom lokalen Gewerbe und der Industrie unterstützt. Tschanen erzählt, dass jeder Schwinger eine Gabe mit nach Hause nehmen kann und sich dafür persönlich beim Sponsor bedankt.

«Das ist gelebte Tradition und die Sponsoren schätzen das sehr.»

160 Schwinger aus der ganzen Schweiz kommen zum Auftakt der Kranzfestsaison nach Müllheim

Michael Steiner (rechts) vom Schwingklub am Ottenberg strebt in Müllheim den Kranz an. Bild: Lorenz Reifler (Amriswil, 25. Juli 2021)

Nach einigen Rangschwingfesten stehen die Thurgauer Schwinger vor dem ersten Höhepunkt in diesem Jahr. Am Kantonalschwingfest vom Sonntag in Müllheim stehen sie unter besonderer Beobachtung. Immerhin gehören Thurgauer am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest Ende August in Pratteln zu den Königsanwärtern. Das Müllheimer Organisationskomitee unter der Leitung des ehemaligen Spitzenschwingers und heutigen Nationalrats Manuel Strupler bietet dem Publikum ein schwingerisches Spektakel.

Nebst den rund 70 Teilnehmern aus dem Kanton Thurgau werden auch Athleten aus den Gastkantonen Appenzell, Glarus, Schaffhausen, St. Gallen und Zürich dabei sein. Angeführt von Samuel Giger, Domenic Schneider, Beni Notz und Stefan Burkhalter sind weitere sieben Eidgenossen und 60 Kranzschwinger angemeldet. Insgesamt werden in Müllheim 160 Schwinger zum Auftakt in die Kranzfestsaison erwartet.

Schurtenberger, Stöckli und Käser eingeladen

Aufgrund des in diesem Jahr stattfindenden 100-Jahr-Jubiläums des Schwingklubs am Ottenberg konnten weitere Gästeschwinger eingeladen werden. Vom Schwingklub Rottal & Umgebung sowie dem Schwingklub Burgdorf wurden Athleten aus der Innerschweiz (Luzern) und dem Kanton Bern (Emmental) eingeladen. Allen voran die Eidgenossen Sven Schurtenberger, Stefan Stöckli und Remo Käser. Siegermuni «Olino» jedenfalls ist bereit, den Festsieger kennen zu lernen.

Samuel Giger gehört zu den Favoriten am kantonalen Schwingfest. Er hilft auch bei den Vorbereitungsarbeiten. Bild: PD / Kirsten Oertle

Der gastgebende Schwingklub am Ottenberg stellt nebst den Siegesanwärtern Giger und Schneider starke Mitfavoriten wie Mario Schneider oder die Brüder Marco und Silvio Oettli. Lars Hugelshofer, Thomas Burkhalter, Michael Steiner, Manuel Keller und Lukas Wolfer streben zumindest das begehrte Eichenlaub an. Die Hinterthurgauer sind mit den zwei Brüderpaaren Pirmin und This Kolb sowie Fabian und Silvan Koller dabei, dazu will auch Urs Schäppi seine Chance auf die Auszeichnungen nutzen. David Dumelin wird aufgrund seiner gezeigten Leistungen im Vorfeld für einen Spitzenplatz empfohlen. Die weiteren Unterthurgauer Rico Ammann, Lukas Krähenbühl und Benno Akeret könnten bei guter Tagesform ein Stolperstein für andere sein.

Anschwingen ist auf 8.00 Uhr angesetzt

Die Oberthurgauer wie auch die Schwinger vom Bodensee und Rhein können zurzeit nicht aus einem grossen Topf schöpfen. Janic Voggensperger und Hannes Bühler werden alles daransetzten, dass der Oberthurgau nicht ohne Kranz den Heimweg antreten muss. Das gleiche Ziel strebt der See-Rheinverband mit dem Eidgenossen Beni Notz und der Zukunftshoffnung Jerome Christen an. Das Anschwingen ist auf 8 Uhr angesetzt, die Durchführung des Schlussganges wird gegen 17 Uhr erwartet. (sth)