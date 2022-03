Kultur «Young Local Talents»: Ein Auftritt an den Hänkiturm Classics in Aadorf ist Motivation pur für lokale Talente Im Rahmen der Hänkiturm Classics traten auch Schülerinnen und Schüler der Musikschule Aadorf auf.

Der musikalische Nachwuchs der Region steht im Hänkiturm auf der Bühne. Bild: Christof Lampart

Musik verbindet Menschen – über Grenzen und Generationen hinweg. Diesem Ansatz zeigten sich die Hänkiturm Classics auch bei ihrer fünften Ausgabe verpflichtet. Denn neben aufstrebenden und bekannten Stars der Musikszene wie dem Trio Eclipse, dem SchwyzerDeutsches Klavierduo oder dem Trio Dacour standen auch in diesem Jahr am Samstagnachmittag, für ein ganzes Konzert, die einheimischen Jugendlichen im Mittelpunkt.

Und das war gut so und schön. Vielleicht klingt «Young Local Talents» ein bisschen zu mondän, aber warum auch nicht? Schliesslich braucht es sowohl das Können als auch den Mut, um in diesem Rahmen aufzutreten – da darf die Ankündigung schon mal ein wenig nach «grosser, weiter Welt» klingen.

Gesang aus dem Pop-Segment

Wunderschön klingen, das tat denn auch das, was die Kinder und Jugendlichen, welche alle den Unterricht an der Musikschule Aadorf besuchen, auf der Konzertbühne präsentierten. Während einer Stunde traten die jungen Künstlerinnen und Künstler vor den Augen ihrer Freunde, Familien und Musiklehrer auf und – lieferten dabei ein begeisterndes Potpourri an Musikstilen und Emotionen ab. Von der strengen barocken Sonatenform eines Georg Philipp Telemanns, mit welcher Anais Bundeli (Querflöte) und Morena Masciali (Violine) den Anfang machten, reichte der Reigen der beglückenden Melodien über Schumanns «Kinderszenen», diversen Pop- und Rocksongs bis hin zu Astor Piazollas Tango Nuevo. Dabei fiel auf, dass sich viele der Auftretenden für einen Gesangsvortrag entschieden hatten. Weniger überraschend war, dass alle Lieder aus dem Pop-Segment stammten. Darunter auch Songs wie «Vienna» (Billy Joel), «Don’t you remember» (Adele) oder «Toxic» (Britney Spears).

Unbekümmertheit und Durchhaltevermögen

Tatsächlich waren es vor allem die Unbekümmertheit und das Durchhaltevermögen der jungen Musikerinnen und Musiker, die beeindruckten. Nicht die Perfektion zählte an diesem Nachmittag, sondern das lustvolle Streben danach. Dass nicht immer jeder Ton sass und sich manchmal die verständliche Nervosität nicht ganz verbergen liess – geschenkt. Denn es sind Auftritte wie diese herausfordernden Jugendkonzerte, welche den Musikerinnen- und Musikernachwuchs dazu motivieren, weiterhin am Ball zu bleiben. Für diese nicht selbstverständliche Motivationsspritze muss man den Hänkiturm-Classics-Verantwortlichen ein weiteres Mal herzlich danken.