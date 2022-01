Mosttröpfli Zu früh für ein Denkmal Ein Paar überdimensionierter Stöckelschuhe soll vor der Frauenfelder Huberei sein Endlager finden.

Im Märchen sucht der Prinz die Besitzerin des Schuhs. Andrea Tina Stalder

Seit acht Jahren hat der Thurgau eine «fabelhafte Regierung». So werden die fünf Bronzetierchen bezeichnet, die sich unter den Platanen vor dem Regierungsgebäude in Frauenfeld tummeln. Seit letztem Sommer wundern sich Eule, Fuchs, Hase, Biber und Wildschwein über ein Paar riesige Stöckelschuhe – ebenfalls aus Bronze. Sie liegen nebenan vor dem Gebäude, das in Frauenfeld als Huberei bekannt ist.

Dieses Kunstwerk, «Sündarella» – also Aschenputtel – genannt, stand mal in Vaduz, dann vor dem Frauenfelder Schlosspark. Man wollte es nirgends behalten. Doch jetzt soll es auf der Frauenfelder Promenade bleiben. Eine Aktivistengruppe um den Frauenfelder Stadtpräsidenten geht mit dem Hut herum, um es zu kaufen.

Die Schuhe mit Grösse 500 stören aber die feine Poesie, welche die fünf Thurgauer Wildtiere verkörpern. Die Riesenbronze passt besser zum Schlosspark; schliesslich hat Aschenputtel seine Ballschuhe auf einer Schlosstreppe verloren.

Und dann: Wer ist eigentlich Aschenputtel? Wenn es die Schuhe vor der Huberei verloren hat, dann muss es sich um die ehemalige Bewohnerin handeln: die Zeitung, die dort 175 Jahre lang redigiert worden ist. «Sündarella» wäre ein Denkmal für die «Thurgauer Zeitung». Doch wir leben noch, wir wohnen nur nicht mehr an der Promenade. Es ist zu früh, uns schon ein Denkmal zu setzen.