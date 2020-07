Mosttröpfli: Wozu der Kanton Thurgau 3'695'750 Kuverts beschaffen will Die Kantonsverwaltung schreibt im gedruckten Amtsblatt die Lieferung von 3,7 Millionen Briefumschlägen aus.

Auszug aus der öffentlichen Ausschreibung im Amtsblatt des Kantons Thurgau. Bild: Printscreen

Sebastian Keller, Printredaktor Thurgauer Zeitung. Bild: Reto Martin

Wir schreiben das Jahr 1975: Das US-Magazin «Business Week» proklamiert das papierlose Büro. Wir schreiben das Jahr 2020: Der Kanton Thurgau veröffentlicht im gedruckten Amtsblatt eine Ausschreibung: Er will 3 695 750 Kuverts beschaffen. Oder wie es in der französischen Zusammenfassung heisst: Enveloppes Cantone de Thurgovie.

Nun: Das papierlose Büro ist auch fast ein halbes Jahrhundert nach seiner Ersterwähnung ein Traumgebilde geblieben. Papier ist ebenso wenig vom Büro wegzudenken wie Kaffee. Man müsste sich überlegen, die Printausgabe von «Business Week» zu kündigen. Begründung: Fake News. Wobei Falschinformationen anno 1975 wohl noch als Zeitungsenten durch den öffentlichen Diskurs schwammen.

Drängender ist ohnehin die Frage: Wozu braucht der Kanton 3,7 Millionen Briefumschläge. Offenbar war man sich in höchsten Regierungskreisen nicht einig. So wollte Tourismusdirektor Walter Schönholzer angeblich der halben Schweiz eine Einladung schicken, damit sie zwischen Bodensee und Hörnli Ferien macht. Gesundheitsdirektor Urs Martin hingegen pochte darauf, möglichst vielen per Brief von der Einreise abzuraten, damit sie nicht das Coronavirus einschleppen. Durchgesetzt hat sich schliesslich Kulturdirektorin Monika Knill. Die Kuverts sind für das neue Historische Museum in Arbon bestimmt – als Teil der Dauerausstellung «Fundstücke aus längst vergangenen Zeiten».