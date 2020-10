Glosse Mosttröpfli: Nur bleifreier Glühwein in diesem Jahr– «Chlööpf dii wäg!!!» in der Variante Blaues Kreuz Corona ist nicht gütig, das zeigt sich an einem Dekret der Stadtoberen in Freiburg im Breisgau. Doch was hat das mit dem Thurgau zu tun? Einiges. Flüssiges.

In Freiburg im Breisgau wird am diesjährigen Weihnachtsmarkt nur alkoholfreier Glühwein ausgeschenkt. Bild: Ralph Ribi

Sebastian Keller, Redaktor der Thurgauer Zeitung. Reto Martin

«Kein Glühwein mit Alkohol auf dem Freiburger Weihnachtsmarkt»: Diese Schlagzeile verursacht einen grösseren Kater als ein übermässiger Konsum von Château Migräne. Das dortige Rathaus beschloss ein Verkaufsverbot «alkoholhaltiger weihnachtsmarkttypischer Getränke». Dabei ist es nichts anderes als ein vorweihnachtliches Drücken auf die badische Spassbremse. Schuld daran ist selbstverständlich Corona.

Doch was kümmert uns dieses lustfeindliche Dekret? Einiges. Was soll aus dem Thurgauer Pinot noir werden, der im Zuge der Deklassierungsinitiative zu Glühwein verarbeitet wurde? Es geht immerhin um 20000 Liter. Eine Übung biblischen Ausmasses, wie sie letztmals Jesus an einer Art «Chlööpf dii wäg!!!» zu Kana vollbrachte. Und nun steht man vor Fässern deklassierten Blauburgunders namens Glühwein, den man nicht ausführen darf. Schuld daran ist selbstverständlich Corona.

Nun, da der Exportkanal in die Schwarzwälder Metropole trockengelegt ist, müssen Alternativen her. Man könnte den erhitzten Pinot einfach selbst trinken – Prost mit Nägeli. Oder man entzieht dem Glühwein den Alkohol, stellt daraus Desinfektionsmittel her und liefert die Handsuppe zusammen mit dem alkoholbefreiten Wein nach Freiburg. «Chlööpf dii wäg!!!», das sogar dem Blauen Kreuz schmeckt.