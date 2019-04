Mongolischer Augenschein in Frauenfelder Museen Zwei Monate reist die Museumspädagogin Aisulu Murat durch die Schweiz, um hiesige mit mongolischen Museen zu vergleichen. Einige Tage besuchte sie auch das Naturmuseum Thurgau in Frauenfeld. Tizian Fürer

Aisulu Murat in der temporären Katzenausstellung des Naturmuseums Thurgau . (Bild: Andrea Stalder)

Wie Himmel und Erde unterscheide sich die Schweiz von der Mongolei, sagt Aisulu Murat. Doch worin unterscheiden sich die Museen dieser Länder? Die mongolische Museumspädagogin beschäftig sich genau mit dieser Frage. Seit Ende Februar ist sie in der Schweiz, um einen Vergleich zwischen westlichen und östlichen Ausstellungen zu ziehen. «Anfangs hatte ich einen Kulturschock. Mittlerweile habe ich mich einigermassen an die Verhältnisse gewöhnt», sagt sie.



Nach den Besuchen und lehrreichen Einblicken in Museen anderer Schweizer Städte kam Murat nach Frauenfeld, um das Naturmuseum Thurgau drei Tage zu studieren, und Ideen für ihre eigene Arbeit zu sammeln. Während ihres Aufenthalts hier lebt sie bei Anita Fahrni, die das Projekt in die Wege geleitet hat.



Aprilwetter hat seinen Reiz

Schnell hat sich Murat schon ein Bild von Frauenfeld gemacht: «Es ist eine schöne Stadt mit einem wundervollen Museum, vor allem gefällt mir das Wetter, speziell der Regen.» Murat erklärt, dass sie aus Ölgii stammt. Eine Stadt im äussersten Westen der Mongolei, die 1988 Meter hoch liegt, wo es nicht nur trocken, sondern auch sehr windig sei. Unser Aprilwetter ist für sie eine willkommene Abwechslung.

Auch schätze sie, dass es hier kein Problem sei, von einem Ort zum anderen zu gelangen. «Um von meinem Heimatort nach Ulaanbaatar, der Hauptstadt, zu reisen, benötigt man mit dem Bus gut 35 Stunden.» Kein Wunder, mit drei Millionen Einwohner auf über 1,5 Millionen Quadratkilometer ist die Mongolei der am dünnsten besiedelte Staat der Welt.



Die Art einer Ausstellung



In der Provinz Bajan-Ölgii traf Aisulu Murat vor zwei Jahren auf Anita Fahrni, welche die Idee hatte, sie für zwei Monate in die Schweiz zu holen, um ihr die Art des Ausstellens der Schweizer Museen näher zu bringen.



«Die Museen in der Mongolei entwickeln sich sehr langsam, da es dort keine Weiterbildungsmöglichkeiten für Pädagogen gibt», sagt Fahrni. Speziell die Museen im Westen der Mongolei seien sehr altmodisch und eher langweilig. Zwar würden die wichtigsten Themen wie Geschichte, Politik und einheimische Tiere abgedeckt werden, doch die Art, wie diese Themen vermittelt werden, entspreche nicht dem Schweizer Standard. Ziel sei es, Murat zu zeigen, wie man mit relativ wenig Geld eine Ausstellung interaktiver und lehrreicher gestalten kann.



Die Möglichkeit etwas anzufassen



«Man sitzt hin, liest ein bisschen von einer Tafel über das ausgestellte Modell und ist ruhig.» So fasst Murat den Besuch in einem Museum in der Mongolei zusammen. Alles sei hinter Glasscheiben ausgestellt. Fast ausschliesslich Touristen besuchen die Museen, und Kinder treffe man nur an, wenn gerade eine Klasse eine Exkursion mache. Genau dies will Murat jetzt mit ihrem neugesammelten Wissen ändern.

«Man soll berühren, fühlen, riechen und sogar spielen können. Beispielsweise eine Feder oder ein Fell, so wie beim Bären im Eingang des Naturmuseums Frauenfeld.»

Auch kam Murat durch Schweizer Museen auf die Idee, eine Wechselausstellung zu organisieren. Dies führe zu mehr Abwechslung und soll auch Besucher dazu bewegen, öfters zu kommen.

Murat ist sehr motiviert und überzeugt davon, dass sie Wissen und Erfahrung mit zurück nach Ölgii bringe. «1000 Ideen schwirren mir durch den Kopf», sagt sie. Doch jetzt freue sie sich darauf, ihre Familie wiederzusehen. «Und auf das Essen», fügt sie hinzu. Denn sie zieht Hammelfleisch der Rösti vor.