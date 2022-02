Münsterlingen Modernster Hybrid-OP der Schweiz und viermal mehr Platz für die Thurgauer Klinik Es brauchte einen langen Atem, bis der Neubau des Herz-Neuro-Zentrums realisiert werden konnte. Nun ist die Klinik von Kreuzlingen auf den Spitalcampus in Münsterlingen gezügelt.

Klaus Tiroch, ärztlicher Direktor, im neuen Operationssaal des Herz-Neuro-Zentrums Bodensee.

Ein Spital zu zügeln, ist immer ein anspruchsvolles Unternehmen. Bei laufendem Betrieb und unter Aufrechterhaltung der Notfallversorgung gelang dem Herz-Neuro-Zentrum Bodensee dieser Lupf vor rund zwei Wochen.

Die besondere Herausforderung für den Umzug von Kreuzlingen nach Münsterlingen waren die intensivpflichtigen Patienten. Dank des hauseigenen Rettungsdienstes, «minutiöser Planung» sowie grosszügigen Einsatzes von Notärzten verlief alles reibungslos, sagt Martin Costa, Klinikdirektor des Herz-Neuro-Zentrums Bodensee.

Viermal mehr Platz als in Kreuzlingen

Der Neubau auf dem Campusgelände des Kantonsspitals Münsterlingen ist hochmodern. Trotz medizinischer Höchststandards sollen die Patientinnen und Patienten sich nicht wie in einem Spital fühlen. Die offene Architektur mit viel Durchblick sowie die Innengestaltung, die sich mit Sichtbeton, hellen Hölzern und Blau- und Grüntönen an die Bodenseelandschaft anpasst, erinnert vielmehr an ein Hotel.

Gleichzeitig beschreibt der ärztliche Direktor Klaus Tiroch den neuen Hybrid-OP als wohl den modernsten der Schweiz. Der Spezialist für künstliche Herzklappen präsentiert, wie sämtliche medizinische Parameter über die grossen Bildschirme überwacht werden können und gleichzeitig die Grossaufnahme vom Herzen unter der Operation gezeigt werden kann.

Insgesamt gebe es nun viermal so viel Platz wie in Kreuzlingen, was vor allem für die OPs unter Einsatz von Herz-Lungen-Maschinen und hohem Personaleinsatz eine Verbesserung ist. Im Herz-Neuro-Zentrum in der Weinbergstrasse in Kreuzlingen hätten sie diese Eingriffe ebenfalls durchführen können, aber unter eingeschränkten Bedingungen.

Personal litt unter fehlendem Tageslicht

Die frühere Klinik war in die Jahre gekommen. «Kreuzlingen ist eine 30 Jahre alte Dame. Für damals war die Klinik toll, aber die Technik hat sich weiterentwickelt», sagt Costa. Die Operationssäle lagen im Untergeschoss. Dass in die Räumlichkeiten kein Tageslicht kam, sei für das Personal sehr belastend gewesen. Auch gebe es einen Riesenunterschied zur alten Intensivstation, die ebenfalls unter Tage und zur Strasse hin ausgerichtet war. Gerade für langliegende Patientinnen und Patienten sei dies eine Belastung gewesen. In Münsterlingen gibt es Berg- und Seesicht. Die Geschäftsleitung ist überzeugt:

Martin Costa, Direktor des Herz-Neuro-Zentrums. Andrea Tina Stalder

«Nach der Philosophie des Silent Hospitals schalten wir nachts die Beleuchtung runter und die Alarmgeräusche werden reduziert. Patienten müssen sich wohlfühlen, um gesund zu werden.».

Das Konzept von modernster Technik auf kompaktem Raum zusammengefasst, wurde schon 1997 für den Neubau in Konstanz geplant. «In Münsterlingen haben wir dies nun perfektioniert.» Der Stolz ist dem Klinikdirektor anzumerken.

Blick in die neue Intensivstation des neuen Herz-Neuro-Zentrums. Andrea Tina Stalder

Doch der Weg bis dorthin war steinig. Schon 2010 war ein Neubau geplant, 2013 das Baugesuch eingereicht. Zwei Einsprachen sorgten für Verzögerungen. Das Bundesgericht liess das Verwaltungsgericht Thurgau überprüfen, ob das Prestigeobjekt zu genehmigen sei. Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit war das Herz-Neuro-Zentrum in Münsterlingen endlich bezugsbereit. Die Bausumme beläuft sich auf 50 Millionen Franken. Sie sei aber noch nicht abgeschlossen, so Martin Costa.

Eine Zeitenwende für das Herz-Neuro-Zentrum

In der Vergangenheit hatte die Spezialklinik nicht nur für positive Schlagzeilen gesorgt. Darunter Vorwürfe, dass Herzkatheter zu überteuerten Preisen abgerechnet worden seien.

Patientenzimmer mit Aussicht im neuen Herz-Neuro-Zentrum. Andrea Tina Stalder

Die offizielle Eröffnung mit Schlüsselübergabe durch Regierunsrat Urs Martin am Montag, 7. Februar, kommt hier einer Zeitenwende gleich. Am Standort Kreuzlingen sind weiterhin zwei Wagen des eigenen Rettungsdienstes Rescue Med platziert. «Kreuzlingen ist die zweitgrösste Stadt im Thurgau und der Rettungsdienst muss dort sein, wo die Menschen wohnen», erklärt Costa. In Herdern stehen zwei weitere Wagen, die das Gebiet Steckborn bis Stein am Rhein abdecken.

Synergien mit dem Kantonsspital

In Münsterlingen will das Herz-Neuro-Zentrum Bodensee die Synergien mit dem Kantonsspital sowie der Rehaklinik Zihlschlacht nutzen. Ergänzend zum akutmedizinischen Bereich betreibt die Klinik Zihlschlacht mit der Station Bodan eine Frührehabilitation im Neubau. Unterirdisch ist er mit dem Kantonsspital verbunden. Zu jeder Tages- und Nachtzeit könnten so Verlegungen unkompliziert und schnell durchgeführt werden.

Der Hybried OP Saal, einer der modernsten der Schweiz. Andrea Tina Stalder

Die Intensivstation verfügt über eine Schleuse für infektiöse Patienten. Druckluft sorgt dafür, dass Keime nicht nach draussen gelangen. Ursprünglich mit Blick auf die Zunahme multiresistenter Krankenhauskeime konzipiert, wird diese Schleuse aktuell für zwei Covid-Erkrankte genutzt. Costa:

«Da wir über Beatmungsbetten und Herz-Lungen-Maschinen verfügen, sind wir an der kantonalen Covid-Strategie beteiligt.»

Bei 58 Betten verfügt der Neubau über acht Beatmungsplätze. Das Berlinger Architektur-Büro Nixdorf Consultant plante den Bau. «Sie entwerfen keine konfektionierten Krankenhäuser nach Schema, sondern zeichnen sich durch prozessorientiertes Denken aus.» Schon beim Bau des Konstanzer HNZ hätten sie gute Erfahrungen mit den Architekten gemacht.