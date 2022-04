Mobilität Gäste konnten in Diessenhofen eines der teuersten Elektrovelos der Schweiz testen Am Tag der offenen Tür des Zweiradcenters Zachmann in Diessenhofen gab es verschiedene Velos und Motorräder zu sehen. Die Gäste haben auch sie auch Probefahren dürfen. Mit dabei: Eines der teuersten Elektrovelos der Schweiz mit einem Kaufpreis von rund 14'000 Franken.

Geschäftsinhaber Sigi Zachmann mit dem Elektrovelo, das zu den teuersten der Schweiz gehört. Bild: Dieter Ritter

Eine Probefahrt der exklusiven Art: Im Mittelpunkt des Interesses der Gäste des Zweiradzentrums Zachmann in Diessenhofen stand ein spezielles E-Bike. Es ist mit einem Preis von rund 14'000 Franken eines der teuersten Elektrovelos der Schweiz. Die Anwesenden konnten die Gelegenheit nutzen, mit dem edlen Gefährt durch die Gegend zu sausen. Das spezielle Zweirad hat Res Ullmann, Leiter der Fahrräder-Abteilung des Geschäfts, extra für die Frühjahrsausstellung kommen lassen.

Verschiedene Motorräder am Tag der offenen Tür des Zweiradzentrums Zachmann in Diessenhofen. Bild: Dieter Ritter

Die Gäste haben auch Velos ohne Motor testen können. Es sind Velos der Marke Yeti. Mit einem Betrag ab etwa 4500 Franken kosten sie zwar nur einen Drittel so viel wie das exklusive Elektrovelo, sind aber trotzdem in der höheren Preisklasse. «Wir bauen die Velos in unserer Werkstatt, nur den Rahmen kaufen wir ein. Er wird in Amerika hergestellt», erklärt Ullmann. Seit 37 Jahren arbeitet er mit Yeti zusammen.

Die Gäste begutachten die Velos des Zweiradcenters Zachmann. Bild: Dieter Ritter

Aufmerksamkeit erregten auch die neuen KTM-Strassenmotorräder der Serie Duke 1290. Sie kosten mehr als 20'000 Franken und sind mit 1'300 cm3-Motoren ausgerüstet, die je nach Ausführung bis 179 PS leisten. Zum Ausprobieren bereit standen auch Enduros. Die Modelle von Kawasaki und KTM eignen sich für wilde Ritte im Gelände, können aber auch auf der Strasse gefahren werden.

Geschäftsinhaber Sigi Zachmann gewährte einen Blick in die Werkstatt. Er ist dafür eingerichtet, die Sitzhöhe von Motorrädern abzusenken. So erleben auch eher kleingewachsene Personen ein optimales Fahrgefühl und mehr Sicherheit, da sie mit beiden Beinen den Boden erreichen. Je nach Gewicht des Fahrers und wofür er sein Motorrad hauptsächlich einsetzen will, passt Zachmann Gabel und Federbeine individuell an, sei es für die Strasse, die Rennstrecke oder Offroad. Zachmann war mehrere Jahre Motorrad-Rennfahrer.