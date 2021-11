Ja-Parole Nach FDP und SVP: Auch CVP unterstützt Umbau des Aadorfer Bahnhofplatzes Die Mitgliederversammlung der CVP Aadorf empfiehlt den Kredit für die Neugestaltung des Bahnhofplatzes einstimmig zur Annahme. Die Vorlage kommt am 28. November an die Urne.

Visualisierung des umgebauten Aadorfer Bahnhofplatzes. Bild: PD

Heimspiel für den Aadorfer Gemeindepräsidenten. An der Mitgliederversammlung seiner Partei, der CVP, präsentiere Matthias Küng die kommunale Abstimmungsvorlage vom 28. November: die Neugestaltung des Bahnhofplatzes.

Küng erläuterte die Ausgangslage und die Überlegungen, welche zum vorliegenden Projekt geführt hatten. So muss die Rampe zur Unterführung überdacht sein, damit diese den Anforderungen genügt. Für den Bahnhof Aadorf sind 180 Veloabstellplätze gefordert und die Busskante muss erhöht werden, damit ein hindernisfreier Einstieg möglich ist.

Gemeindepräsident Matthias Küng erläutert der CVP-Versammlung die Abstimmungsvorlage. Bild: PD

Zurzeit wird der Höhenunterschied von der Bahnhofstrasse zum Bahnhofplatz mit einem nicht nutzbaren Wiesenbord überwunden. «Da zudem die Besitzverhältnisse der betroffenen Grundstücke keine vernünftigen Lösungen für eine Bebauung ermöglichen, wurde das Gespräch mit allen Beteiligten gesucht und so eine Lösung gefunden, welche alle Bedürfnisse abdeckt», schreibt hierzu Ortsparteipräsident Gallus Müller in seiner Mitteilung.

Künftig wieder öffentliches WC

Mit einer Landumlegung ist es möglich, dass ein Mehrfamilienhaus entstehen kann. In diesem ist im Untergeschoss nebst der hauseigenen Parkierung auch eine grosszügige Veloeinstellhalle und ein öffentliches WC untergebracht. Im Erdgeschoss sind die Parkplätze für das Restaurant Barone so angeordnet, dass die Ausfahrt nur noch vorwärts und an einer Stelle geschieht. Damit wird die Verkehrssicherheit der Fussgänger an der Bahnhofstrasse erhöht.

Der neue Kiosk kommt so gelegen, dass er auf dem SBB-Areal, neben dem Mehrfamilienhaus zu stehen kommt.

Das Verkehrsregime auf dem Bahnhofplatz wird neu geregelt. Der Bus wird neu in beide Richtungen geführt. Dieser Bereich ist für den motorisierten Individualverkehr gesperrt. Damit wird der Durchgangsverkehr unterbrochen und der Bereich des Bushofs zu einer Art Begegnungszone. Mit der Rampenüberdachung wird zudem der Wartebereich überdacht. Auf der Gegenseite ist mit der vorgesehenen Arkade ebenfalls ein geschützter Wartebereich vorhanden.

«Ein Kostenabgrenzung wurde vereinbart, sodass auch in diesem Bereich Klarheit herrscht», schreibt Müller weiter. Für die Gemeinde entstehen für die gesamte Neugestaltung des Bahnhofplatzes Kosten von 2,9 Millionen Franken. «Gut investiertes Kapital, wie die CVP-Mitglieder unisono feststellen.»

Der aktuelle Aadorfer Bahnhofplatz ist wahrlich nicht die sprichwörtliche Visitenkarte. Bild: Olaf Kühne

Mit der Umsetzung dieses Projektes werde eine Entflechtung von Langsam- und öffentlichem Verkehr mit dem motorisierten Individualverkehr erreicht, zudem geschützte Warteräume beim Bushof und eine überdachte Rampe zu den Zügen, geordnete und auch genügend Veloabstellplätze und ein öffentliches WC.

«Nach der Realisierung wird der Bahnhofplatz zur Visitenkarte von Aadorf», ist die CVP überzeugt. «Ankommende Personen können erkennen, dass sie hier in einer fortschrittlichen Gemeinde angekommen sind.»

So waren sich die CVP-Mitglieder schliesslich nach «engagierter Diskussion» einig, dass ein gutes und die Zukunft gestaltendes Projekt vorliegt. Sie empfehlen den Stimmberechtigten einstimmig, dem Kredit zuzustimmen. (red/kuo)