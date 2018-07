Mit vergoldetem Grinsen im Gesicht auf der Frauenfelder Bühne Viola Stäheli

Pharrell Williams von N.E.R.D. am Open Air Frauenfeld 2018. (Bild: Andrea Stalder)

Sie warten, ihre Augen sind auf die Bühne gerichtet. Hunderte Festivalbesucher haben sich versammelt. Einige von ihnen sind seit mehr als einer Stunde hier, um sich die besten Plätze zu ergattern. Es ist heiss, die Sonne scheint nach dem Regenschauer am Nachmittag mit voller Kraft. Und dann ist es so weit: Ein vermummter Gitarrist erscheint. Die Masse johlt – und dann steigt der Geräuschpegel um ein Vielfaches, als N.E.R.D. mit sechs Tänzern die Bühne betritt. Die US-amerikanische Band besteht aus den zwei Musikern, Pharrell Williams und Chad Hugo sowie dem Sänger Shay Haley. Pharrell Williams hat ein breites Grinsen im Gesicht: Es blinkt und glitzert, aber nicht wegen einer Goldkette um den Hals, sondern wegen seiner vergoldeten Zähne.

Und dann legt die Band los: Die Masse springt zum Song «Don’t Don’t Do It» vom Album «No One Ever Really Dies». Und natürlich wird auch bei «Get Lucky» – dem Song von Daft Punk mit einer Einlage von Pharell Williams – reichlich geklatscht. N.E.R.D. heizt der Menge ein, bis es kein Halten mehr gibt: Im Publikum reissen sich zwei Löcher – sogenannte Moshpits – auf, in die anschliessend alle hineinstürmen und eine riesige Bewegung in der Menge erzeugen. Auch Pharrell Williams und Shay Haley sind in Bewegung: Sie springen, lachen und schreien auf der Bühne. Die Tänzer geben alles: Die drei Frauen und drei Männer wissen sich zur Musik zu bewegen und zeigen ihr Können.

Eine Stunde ist N.E.R.D. schon auf der Bühne, die Masse bekommt aber nicht genug. «The Truth will set you free but first, it’ll piss you off», stimmt Pharell Williams an. Noch einmal gibt die Band zum Song «Lemon» alles. Und dann ist der Zauber vorbei. Der Bass verstummt, Tänzer, Musiker und Sänger verschwinden hinter der Bühne. Die Menge johlt ihnen nach, doch die Stars werden nicht mehr zurückkommen. In zehn Minuten geht es bereits mit dem nächsten Act weiter.